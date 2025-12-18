Puppo riflette: “Al momento è Alcaraz ad inseguire Sinner. La rottura con Ferrero per una ragione”

La stagione del tennis si è conclusa da qualche settimana, al momento i vari giocatori stanno affrontando un meritato periodo di vacanza che si concluderà con l’inizio del 2026. Non mancano però le news, a partire dalla separazione tra Carlos Alcaraz ed il proprio tecnico Juan Carlos Ferrero, che ha acceso i riflettori in questi giorni. A parlarne Dario Puppo in un nuovo appuntamento con Tennismania.

Le parole del giornalista di Eurosport: “La notizia è chiaramente la separazione tra Alcaraz e Ferrero. Il fatto è che io non sono sorpreso. Lo stesso Ferrero aveva detto che non sarebbe durata in eterno la loro collaborazione. Più volte ho avuto questa sensazione. Il fatto che Ferrero telecomandasse Alcaraz mi lasciava un po’ stranito. Mi stupisce il fatto che questo sodalizio si interrompa proprio adesso, con Alcaraz reduce dalla sua miglior stagione”.

E ancora: “La curiosità è su chi possa averlo deciso prima. A mio parere è stato Ferrero. Poi magari ce lo spiegheranno loro. Uno dei momenti critici è quando è uscita la serie tv ‘A mi manera’. Tutte queste esibizioni sicuramente sono contrarie al sistema Ferrero. Mentre per Alcaraz uno dei momenti è stato sicuramente Wimbledon quando dice ‘non so cosa fare’ nel terzo set con Sinner. È paragonabile anche a quello che è successo tra Sinner e Piatti dopo la sconfitta con Tsitsipas. La cosa sbalorditiva è che situazioni così vengano poste alla luce in maniera proprio evidente e che per forza hanno portato poi i due a fare dei ragionamenti. Io penso che abbia deciso Ferrero perché comunque il suo modo anche di concepire la programmazione, la preparazione è diversa da quella di Alcaraz”.

Paragonando a Sinner: “È strano cambiare coach quando sei numero uno al mondo. Il discorso di Sinner è diverso, visto che Cahill aveva già annunciato di voler smettere arrivato ai 60 anni. Ferrero di sicuro non aveva intenzione di smettere. Per me Ferrero sposa meglio la mentalità di Sinner. Non giudico assolutamente Alcaraz, lui il tempo dopo le vittorie vuole prenderselo e può darsi che per ora abbia funzionato”.

Sullo scontro al vertice: “Io non ho dubbi su chi sia quello che rincorre l’altro. Sinner ha fatto quattro finali Slam vincendone due. Gli scontri diretti su questo contano poco. Sono lì lì, ma fare quattro finali Slam è qualcosa di maggiore a tutto. Gli scontri diretti sono stati sicuramente un cruccio per Sinner, per me però dopo le Finals qualcosa potrebbe cambiare. Per me quello che insegue al momento è Alcaraz”.

Ancora sulla decisione con Ferrero: “Per me non hanno deciso insieme. Gli unici che forse hanno deciso insieme sono Berrettini e Santopadre. Un po’ come nel caso di Paolini con Furlan, io penso sia stata Paolini ad orientare quella situazione. In ogni caso Alcaraz l’allenatore ce l’ha, ed è in gamba, è Samu Lopez”.

Possibile sostituto: “Ho visto che qualcuno forse ipotizzava o augurava che magari potesse essere Ivanisević. Sicuramente arriverà qualcuno, cioè su questo io non ho grossi dubbi”.

Per il nuovo anno: “Se l’obiettivo di Alcaraz è l’Australian Open è tutto un po’ una rincorsa, sia perché ha poco tempo, sia perché quello è il torneo di Sinner. Dove lui ha più inciso. Per toglierlo deve fare una serie di cose. Ci sarà battaglia sui primi due Slam visto che entrambi vanno a caccia del Career Grand Slam”.

Sulla stagione sulla terra: “Sinceramente sarei stupito se Sinner non vincesse almeno uno tra Montecarlo, Roma e Parigi, battendo Alcaraz aggiungo. Penso che Sinner può anche vincerne un paio”.

