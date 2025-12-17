Jannik Sinner incoronato Campione del Mondo! La ITF cancella il ranking ATP e premia l’azzurro, Alcaraz a secco

Carlos Alcaraz ha chiuso l’anno da numero 1 del mondo, svettando in testa al ranking ATP con 12.050 punti. Il fuoriclasse spagnolo ha vinto due Slam (Roland Garros e US Open), ha raggiunto la finale a Wimbledon e alle ATP Finals, si è imposto in ben tre Masters 1000 (Cincinnati, Roma, Montecarlo) e ha esultato anche al Queen’s.

Il 22enne ha concluso la stagione con 550 punti di vantaggio nei confronti di Jannik Sinner: il fenomeno altoatesino ha dovuto scontare una squalifica di tre mesi, non riuscendo a incamerare punti tra febbraio e maggio, ma ha vinto due Slam (Australian Open e Wimbledon) e ha trionfato alle ATP Finals, concludendo così al secondo posto nella classifica generale a stretto contatto del grande rivale.

Il duello per lo scettro riprenderà nel 2026, già a partire dagli Australian Open, in programma sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Prima del possibile confronto a viso aperto nell’atto conclusivo del primo Slam stagionale, i due leader del movimento tennistico internazionale si incroceranno nell’evento di esibizione previsto sabato 10 gennaio a Seoul (Corea del Sud).

Per l’Associazione dei Tennisti Professionisti è dunque Carlos Alcaraz il miglior giocatore del mondo per il 2025, ma i numeri dell’ATP non sono gli unici a contare. La ITF (la Federazione Internazionale Tennis) assegna il titolo di Campione del Mondo e per la stagione da poco terminata non è stato nominato il talentuoso iberico, ma è stato selezionato Jannik Sinner, che ha ricevuto nuovamente il riconoscimento dopo la soddisfazione di dodici mesi fa (l’ultimo a confermarsi era stato il serbo Novak Djokovic, capace di dettare legge tra il 2011 e il 2015).

Jannik Sinner è dunque il Campione del Mondo per la ITF, una soddisfazione non da poco e di indubbio prestigio, anche perché conferito dall’ente che lavora a stretto contatto con gli organizzatori dei quattro Slam. Quest’anno la Federtennis globale si è così dissociata dalle classifiche ATP, come era già successo in solo tre occasioni in quasi mezzo secolo: nel 1978 lo svedese Bjorn Borg venne preferito a Jimmy Connors, che si rifece nel 1982 ai danni di John McEnroe, mentre nel 2022 Rafael Nadal fu incoronato con Alcaraz numero 1 del mondo.