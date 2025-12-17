Dove si stanno allenando Sinner, Musetti, Berrettini e gli altri azzurri in top100: dove debutteranno

Si procede col lavoro. Si è nel pieno della off-season per quanto concerne i tennisti del circuito ATP. Ci si prepara in vista della prossima stagione, che inizierà molto presto, pensando soprattutto agli Australian Open che prenderanno il via il prossimo 18 gennaio. Diversi i percorsi che affronteranno i giocatori italiani, per essere pronti all’appuntamento di Melbourne e dell’intera annata.

Jannik Sinner è a Dubai già da due settimane circa, allenandosi alle alte temperature della città degli Emirati Arabi Uniti per abituarsi alle condizioni australiane e, in generale, accrescere la sua capacità aerobica. Un aspetto importante nel tennis dell’altoatesino, specialmente nel confronto diretto col n.1 del mondo, Carlos Alcaraz.

Prima di scendere in campo nel Major australiano, Jannik affronterà un paio di match di esibizione e nessun torneo ufficiale. Il riferimento al confronto del 10 gennaio a Seul (Corea del Sud) proprio contro Alcaraz. Un match utile nella preparazione di entrambi, oltre che per le proprie tasche. Il 16 gennaio, poi, lo vedremo impegnato nell’ambito dell’Opening Week degli Australian Open, ovvero una settimana di eventi in cui i migliori tennisti del circuito saranno coinvolti a Melbourne in partite e iniziative. Ebbene, il pusterese giocherà contro il canadese Felix Auger-Aliassime, volendosi a testare a distanza di pochi giorni dall’inizio dello Slam.

Per quanto concerne Lorenzo Musetti, la sua preparazione è già iniziata a Montecarlo ed è posteriore a un lieto evento, ovvero la nascita del suo secondogenito Leandro. Lorenzo è stato impegnato ieri in una partita di esibizione nell’Open de Caen 2025, in Francia, venendo nettamente sconfitto dal transalpino Hugo Gaston (6-2 6-0). Un ko da prendere con le molle per il particolare momento della stagione e la situazione personale del carrarino. Certo, un risultato del genere non fa piacere e andrà valutato dal suo staff che vede la presenza anche di una figura nuova come Josè Perlas. Il toscano tornerà a giocare, in via ufficiale, il 5 gennaio nell’ATP250 di Hong Kong, mentre il 13 lo vedremo in azione sempre nell’Opening Week contro il tedesco Alexander Zverev (n.3 ATP). A seguire dovrebbe essere disputare un’altra esibizione nel Kooyong Classic (13-15 gennaio) prima di disputare gli Australian Open.

Venendo al n.3 d’Italia, Flavio Cobolli, il romano (grande protagonista in Coppa Davis) ha già affrontato una parte della preparazione in Italia e, secondo quanto riportato da MARCA, sarà in campo da quest’oggi (17 dicembre) presso la Ferrero Tennis Academy di Alicante, allenandosi con Alcaraz. Un lavoro molto utile per Flavio, che già aveva avuto modo in passato di trascorrere un periodo in terra iberica con Carlitos. Il classe 2002 del Bel Paese sarà uno dei punti di riferimento della squadra italiana nella United Cup 2026, che inizierà il prossimo 2 gennaio. Un torneo per nazioni, che metterà in palio punti ATP. Successivamente è iscritto al Kooyong Classic (13-15 gennaio) prima di giocare gli Australian Open.

Parlando di Matteo Berrettini, il romano ha affrontato i suoi allenamenti prima a Montecarlo e si sta allenando a Dubai, dopo il trionfo in Coppa Davis. Stando alle informazioni a disposizione, il classe ’96 romano non disputerà alcun torneo ufficiale prima degli Australian Open e risulta presente al Kooyong Classic prima degli Open australiani.

A Dubai c’è anche Luciano Darderi, che potrebbe giocare i tornei di Adelaide o di Auckland, in programma il 12 gennaio, prima degli Australian Open. Lorenzo Sonego, invece, si sta allenando a Manacor, presso la Rafa Nadal Academy, seguito da Vincenzo Santopadre. Il piemontese è iscritto al torneo di Hong Kong (5 gennaio) e potrebbe giocare ad Adelaide o ad Auckland la settimana successiva, prima degli Australian Open.

In merito a Mattia Bellucci e Luca Nardi, il lombardo è stato coinvolto a fine novembre in una splendida iniziativa in Sudafrica, avendo un contatto diretto coi giovanissimi per dare loro indicazioni su come giocare a tennis. Il suo programma dovrebbe prevedere la presenza nell’ATP250 di Brisbane, dove però dovrebbe disputare le qualificazioni, e la settimana seguente Adelaide o Auckland. Nardi, in Spagna per i suoi allenamenti, dovrebbe seguire un percorso simile a quello di Bellucci.