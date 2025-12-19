Jannik Sinner aggiunge un torneo prima degli Australian Open! Ci sono Alcaraz e un montepremi milionario

Si aggiunge un nuovo evento al calendario di Jannik Sinner in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Tra l’attesissima esibizione contro Carlos Alcaraz a Seoul (sabato 10 gennaio nella capitale della Corea del Sud) e l’incrocio con il canadese Felix Auger-Aliassime nell’ambito del Kooyong Classic (venerdì 16 gennaio a Melbourne), il numero 2 del mondo ha deciso di inserire il Million One Point Slam.

Si tratta di un evento di un giorno in programma martedì 13 gennaio, dunque il tennista italiano si trasferirà dalla Corea del Sud alla Rod Laver Arena e poi si presenterà in campo per continuare a scaldare i motori in vista degli Australian Open, dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. La presenza di Jannik Sinner è stata annunciata da Craig Tiley, il direttore del torneo australiano, insieme a Iga Swiatek e Coco Gauff.

Sono gli ultimi tre ingressi nella lista dei big impegnati nella competizione, a cui prenderà parte anche Carlos Alcaraz. Novità assoluta per il circuito: 48 partecipanti (professionisti, dilettanti qualificati attraverso tornei statali australiani e celebrità con wild card) si affronteranno in incontri basati su un pezzo secco.

Chi si aggiudica il punto vince il match e prosegue il proprio cammino nel tabellone a eliminazione diretta. A decidere chi servirà sarà la morra cinese (carta-forbici-sasso) e il vincitore del torneo porterà a casa un milione di dollari australiani (circa 564.000 euro).