Sci alpino, Sara Thaler sul podio nella discesa di St. Moritz in Coppa Europa. Doppietta austriaca

Doppietta austriaca nella discesa libera femminile di Coppa Europa a St. Moritz. A salire sul gradino più alto del podio è Leonie Zegg, che ha ottenuto la prima vittoria in carriera nel circuito continentale, precedendo di 23 centesimi la connazionale Anna Schilcher. Sorride anche l’Italia, grazie al podio conquistato da Sara Thaler, il sesto della carriera e quinto della specialità.

Thaler ha concluso al terzo posto a 40 centesimi dalla vetta, perdendo quasi sette decimi nella sola parte alta. In quarta posizione si è classificata l’andorrana Jordina Camilan Santure (+0.87), mentre è quinta la norvegese Inni Holm Wembstad (+0.90), che ha preceduto l’austriaca Victoria Olivier (+0.96).

Settime a pari merito (+1.20) la svizzera Stefanie Grob e l’austriaca Lisa Grill, bravissima ad inserirsi con il pettorale 40. Nona la tedesca Fabiana Dorigo (+1.53), mentre completa la Top-10 l’azzurra Sara Allemand (+1.63). Più attardate le altre italiane: Vicky Bernardi (16a, +2.24), Ilaria Ghisalberti (21a, +2.82), Camilla Vanni (23a, +3.09) e Carlotta De Leonardis (30a, +3.98).

Nella classifica di specialità comanda l’austriaca Anna Schilcher con 180 punti davanti alla svizzera Grob (116) e proprio alla connazionale Zegg (112). In quella generale, però, resta sempre in vetta Alice Pazzaglia con 270 punti, precedendo Stefanie Grob (217), mentre sono terza e quarta le azzurre Laura Steinmair (204) ed Ambra Pomaré (188).