Calcio a 5: la Spagna sale sul podio ai Mondiali Femminili. Vinta una dura battaglia con l’Argentina

Il terzo gradino del podio ai Mondiali Femminili di calcio a 5, che attendono a breve (dalle 12.30) lo start della finalissima fra Brasile e Portogallo, se lo aggiudica la Spagna. Sotello e compagne infatti sono riuscite ad avere la meglio per 5-1 sull’Argentina nella finale 3-4° posto del primo storico torneo iridato di futsal dedicato alle donne.

LA CRONACA

La gara inizia subito con la Spagna arrembante. Al 4′ le Furie Rosse passano: De Paz trova il modo di bucare la difesa argentina e di battere D’Andrea per l’1-0 iberico. L’Argentina colpita prova a reagire con i tentativi immediati di Ontiveros e Romero, ma non trova il modo di riequilibrare le cose. Il match progressivamente si sporca per la grande posta in palio: arriva il momento dell’intervallo.

Nella ripresa Rossi prova a suonare la carica per le sudamericane, ma le sue conclusioni non trovano realizzazione. Il duello va a ondate: prima l’Argentina per il pari, poi la Spagna per cercare il raddoppio che metterebbe al sicuro il risultato.

Si arriva alla mezz’ora ancora sull’1-o per le europee. L’Argentina si gioca la carta del portiere di movimento con Romero da “volante” e la mossa a poco più di 6 minuti dalla fine, proprio con la giocatrice in più che trova la stoccata vincente di punta, tipica del futsal, dalla distanza. E’ il punto dell’1-1.

Le sudamericane non si accontentano continuando a giocare con una giocatrice in più per controllare la gara. La mossa però si rivela a doppio taglio perché, su un palleggio pasticciato, Laura Cordoba fiuta la chance, ruba la palla e rapidissimamente fa partire una conclusione lenta ma precisa che si infila nella porta sguarnita per il 2-1 della Spagna che torna avanti al 35′.

E’ una mazzata per l’albiceleste che nel tentativo di ricostruire una nuova parità ricasca nell’errore fatale consegnando il 3-1 definitivo alle avversarie, questa volta a referto con Antia Perez al 37′. L’Argentina va al tappeto, la Spagna vola sulle ali dell’entusiasmo colpendo ancora una volta, questa volta con Irene Cordoba.

Si arriva fino al 4-1 che diventa 5-1 ancora con la zampata di Laura Cordoba e che fa da apripista per la Spagna all’arrivo della sirena di fine partita e alla medaglia di bronzo in questa prima edizione dei Mondiali Femminili di calcio a 5.