Calcio a 5 femminile, Argentina e Spagna volano in semifinale ai Mondiali 2025

La prima giornata della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali Femminili di calcio a 5 si è ufficialmente conclusa alla PhilSports Arena di Manila. Ecco come sono andate le cose nei primi due quarti di finale in agenda.

Argentina-Colombia 4-1

Nel derby sudamericano a imporsi è l’albiceleste, con un punteggio netto. Succede tutto – o quasi – nel primo tempo: reti argentine di Rossi, Nunez e ancora Rossi, in meno di 10 minuti. Si va sul 3-0, con la Colombia che accorcia sul 3-1 al 12′. Da quel momento in poi però, la gara si “congela”, sino al 4-1 griffato da Nava al 28′ per chiudere i conti e spedire l’Argentina in semifinale.

Spagna-Marocco 6-1

Risultato ancor più largo per le Furie Rosse contro la rappresentativa africana. Irreale la prestazione di Irene Cordoba. Pronti via e la spagnola segna 3 reti in un minuto e mezzo. Il Marocco colpito in maniera letale prova a rialzare la testa con Laftah al 12′ per il 3-1, ma la musica non cambia. All’inizio della ripresa nuovamente Cordoba cala il poker personale e delle iberiche che, nel finale, aggiungono sul tabellino delle marcatrici anche le firme di Lopez-Pardo e Samper per il 6-1 definitivo.

Domani in campo l’Italia, in uno degli altri due quarti di finale, nello specifico contro il Portogallo: Portogallo-Italia (02/12 h 11.00) e Brasile Giappone (02/12 h 13.30).

QUARTI DI FINALE

Q1) ARGENTINA-COLOMBIA 4-1

Q2) SPAGNA-MAROCCO 4-1

Q3) PORTOGALLO-ITALIA 02/12 ore 11

Q4) BRASILE-GIAPPONE 02/12 ore 13.30

SEMIFINALI

S1) VINCENTE Q1-VINCENTE Q3 05/12 ore 11

S2) VINCENTE Q2-VINCENTE Q4 05/12 ore 13.30

FINALE 3°/4° POSTO

PERDENTE S1-PERDENTE S2 07/12 ore 10

FINALE

VINCENTE S1-VINCENTE S2 07/12 ore 12.30