Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio: Renon e Cortina sorridono nel sabato di Alps League. Cade Gherdeina

Pubblicato

55 secondi fa

il

Renon / Max Pattis
E’ da poco terminato un sabato particolarmente interessante in ottica Italia nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio: cinque infatti le formazioni del nostro Paese scese in campo quest’oggi, quattro delle quali si sono sfidate in due derby particolarmente divertenti. 

Da segnalare in tal senso quanto fatto da Ritten, capace di espugnare il campo di Merano con il risultato di 2-5, gestendo la situazione arrivando al massimo vantaggio di 0-4 nelle prime battute del terzo ed ultimo periodo. 

Successo di misura invece per Cortina, abile a battere l’Unterland per 4-3 in una sfida al cardiopalma, risolta con la rete di Pietroniro segnato all’8:54 del terzo tempo. Niente da fare invece per Gherdeina, caduta in casa del Bregenzerwald per 6-2. 

L’Alps League tornerà il prossimo 18 dicembre. Di seguito la classifica aggiornata. 

ALPS LEAGUE 2025-2026: CLASSIFICA AGGIORNATA

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 Red Bull Hockey Juniors 22 15 4 1 2 89 52 +37 49
2 KHL Sisak 23 12 4 5 2 83 55 +28 48
3 EK Die Zeller Eisbären 21 12 5 2 2 68 56 +12 42
4 Adler Stadtwerke Kitzbühel 22 11 7 3 1 77 58 +19 40
5 HC Migross Asiago 22 10 6 2 4 85 76 +9 38
6 EC Bregenzerwald 22 9 7 3 3 62 70 -8 36
7 Rittner Buam SkyAlps 23 9 8 2 4 69 62 +7 35
8 S.G. Cortina Hafro 24 6 10 5 3 61 69 -8 31
9 Wipptal Broncos Weihenstephan 21 7 9 2 3 57 62 -5 28
10 HC Gherdeina valgardena.it 23 7 12 1 3 58 84 -26 26
11 HDD Jesenice 22 5 11 4 2 64 73 -9 25
12 HC Meran/o Pircher 22 5 12 2 3 58 77 -19 22
13 Hockey Unterland Cavaliers 21 3 16 1 1 47 84 -37 12
