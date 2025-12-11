Seguici su
Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, terza sconfitta in altrettante gare per l’Italia ai Mondiali U20

Italia U20 Giappone U20 / Carola Semino

L’Italia cade anche contro il Giappone (punteggio di 1-5) nel terzo match valevole per i Mondiali Under 20 Divisione I Gruppo B, in corso di svolgimento sulla pista olimpica della Milano–Rho Ice Hockey Arena e complica il proprio cammino nella manifestazione iridata. Dopo le sconfitte contro Polonia e Lituania, quindi, arriva un altro ko per i nostri portacolori che ora in classifica rimangono ultimo a quota zero punti ed attualmente in zona retrocessione. In quinta posizione la Lituania con 3 punti, quindi quarta l’Estonia con 4, terzo il Giappone con 5, seconda la Polonia con 7 e prima l’Ungheria con 8.

ITALIA U20-GIAPPONE U20 1-5

Sono gli Azzurri a sbloccare il punteggio con De Luca che va a segno per l’1-0 al minuto 4:08. La risposta dei nipponici è immediata con Nakaya che realizza l’1-1 al 15:20. Lo stesso Nakaya segna la rete del 2-1 al 26:18 per il sorpasso del Giappone. La formazione asiatica cambia marcia e non si ferma più. Al 27:57 ci pensa Odermatt a segnare il 3-1, quindi Miura al 32:36 cala il poker con il 4-1. Nel finale c’è tempo anche per il 5-1 di Ibe al 39:52.

Quale sarà il programma dei Mondiali Under 20 Divisione I Gruppo B? L’Italia tornerà in azione sabato 13 dicembre alle ore 20.00 contro l’Ungheria, quindi chiuderà il proprio programma domenica 14 dicembre alle ore 16.00 contro l’Estonia.

