Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, l’Italia piega l’Ungheria nel match d’esordio del Tamas Sarkozy Memorial
Inizia con il piede giusto la nazionale italiane nel primo match del Sárközy Tamás Memorial Tournament 2025 in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Il Blue Team, infatti, ha superato i padroni di casa magiari nella partita d’esordio con il punteggio di 2-1 dando dimostrazione di avere impattato nel migliore dei modi con la manifestazione internazionale. Una sorta di prova generale in vista dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina che vedranno l’Italia padrone di casa.
UNGHERIA-ITALIA 1-2
L’incontro prende il via con i padroni di casa ungheresi che sbloccano subito il punteggio e passano in vantaggio. La rete dell’1-0 porta la firma di Terbocs in power-play al minuto 5:14 su assist di Bartalis. L’Italia, tuttavia, non si scompone, inizia a macinare gioco e trova il pareggio già nella prima frazione. Ci pensa Segafredo, infatti, al minuto 13:44 (anche in questo caso in power-play) a segnare la rete dell’1-1 su assist di Purdeller.
La partita si decide nel corso del secondo periodo. Gli azzurri, infatti, passano a condurre in apertura di frazione grazie a Zanatta che, al 21:24, va a segno con la rete del 2-1 su assist di Di Tomaso. Negli ultimi 40 minuti di match il punteggio non cambia più e l’Italia porta a casa un successo importante e di prestigio.
Nell’altro incontro disputato oggi, la Polonia ha piegato la Francia all’overtime con il punteggio di 4-3.
CLASSIFICA
- ITALIA 3 punti, 2 gol fatti 1 subito
- POLONIA 2 punti, 4 gol fatti 3 subiti
- FRANCIA 1 punto, 3 gol fatti 4 subiti
- UNGHERIA 0 punti, 1 gol fatto 2 subiti