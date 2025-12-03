Golf, doppio appuntamento sul Dp World Tour. Tante stelle tra Australia e Sudafrica

Doppio appuntamento settimanale sul Dp World Tour. Il maggiore circuito europeo rimane in Australia con il Crown Australian Open da una parte, torneo che mette in palio 2 milioni di dollari australiani (1,3 milioni di dollari americani) e 3.000 punti Race to Dubai (è il più antico torneo in terra australiana nato nel 1904 e giunto alla 108ª edizione), e vola in Sudafrica per il Nedbank Golf Challenge dall’altra parte, evento leggermente più ricco il cui montepremi ammonta a 6 milioni di USD con 4.000 punti r2dr.

Down-under, più precisamente a Melbourne, sui fairway del Royal Melbourne Golf Club, saranno ovviamente tanti i giocatori australiani. A partire dal portabandiera Adam Scott passando per Cam Smith, Min Woo Lee, David Micheluzzi e Geoff Ogilvy. Tra gli oceanici presenti anche Ryan Fox e Daniel Hillier (entrambi neozelandesi), due golfisti che hanno dimostrato di saper vincere e saper giocare a certi livelli. Fox in carriera ha vinto 4 titoli sul Dp e 2 sul PGA mentre Hillier ha all’attivo 1 titolo sul tour europeo maggiore (risale al 2023 al Betfred British Masters). A sorpresa in campo anche Rory McIlroy, pronto a dare battaglia nel Sud Australia proprio per l’Open.

Tuttavia in Australia questa settimana il field sarà particolarmente variegato. Presenti, infatti, anche i francesi Romain Langasque e Ugo Coussaud, gli spagnoli David Puig (vincitore la scorsa settimana del BMW Australian PGA Championship a Brisbane), Rafa Cabrera Bello e Adri Arnaus, il cileno Joaquin Niemann, il messicano Abraham Ancer, il danese Rasmus Neergard-Petersen e diversi italiani. Tra le fila azzurre, a rappresentare il Bel Paese ci saranno infatti Gregorio De Leo, Filippo Celli, Renato Paratore e Stefano Mazzoli. Dei 4, solamente De Leo e Mazzoli sono riusciti a passare il taglio settimana scorsa (classificandosi rispettivamente T14 e T25) mentre Paratore e Celli sono rimasti fuori dopo due giornate no.

In Sudafrica, invece, si giocherà a Sun City, più precisamente al Gary Player Golf Club. Nel nordovest del Paese ci sarà da divertirsi da giovedì 4 a domenica 7. I favoriti a contendersi il titolo saranno Eugenio Chacarra, che l’anno scorso ha dimostrato definitivamente di essere un giocatore di livello, Will Zalatoris, che sta cercando di ritrovare il ritmo giusto con il proprio swing, Haotong Li, vincitore del Qatar Masters a febbraio, il norvegese Viktor Hovland (n.13 al mondo), Marcus Armitage, Paul Waring e Marco Penge.

Al via al Nedbank Gofl Challenge anche Francesco Molinari e Matteo Manassero insieme a Guido Migliozzi al loro debutto sul Dp World Tour nel 2026. Saranno dunque 7 in totale gli italiani in campo questa settimana tra Australia e Sudafrica.