Golf, terzetto in testa in Australia ad un giro dalla fine. De Leo nella top 20

Sono rimasti in 3, dopo il moving day, in testa all’Australian BMW PGA Championship, torneo che si sta disputando in Australia e che apre la stagione 2026. Il portoghese Ricardo Gouveia, in particolare, si è reso protagonista di un giro in 66 colpi che gli ha permesso di raggiungere la vetta, occupata dal britannico David Puig e dall’australiano Anthony Quayle fermi a – 13 sul totale.

Tra gli inseguitori, tuttavia, anche uno dei favoriti alla vigilia del torneo: Min Woo Lee. Il giocatore di casa, 27enne con 3 titoli sul Dp World Tour, si trova infatti a -12 in T4 insieme al neozelandese Kazuma Kobori ed è pronto ad attaccare nell’ultima giornata, quando scenderà in campo in partenza con Kobori e Adam Scott, quest’ultimo dietro di appena un colpo in T6 insieme a Daniel Hillier, Wenyi Ding e Marc Leishman.

Chiudono la top 10 dopo 54 buche diversi giocatori fermi a -10 tra cui Alex Fitzpatrick, Geoff Ogilvy, Nick Voke, Bernd Wiesberger e Cam Davis. Per quanto riguarda gli italiani in gara questa settimana, Gregorio De Leo si attesta a 18 buche dalla fine in T18 a -8 mentre Stefano Mazzoli, l’altro azzurro ad aver passato il taglio, ha chiuso i primi 3 giorni in T57 a -3. Per i due professionisti del Bel Paese potrebbe essere una chance per iniziare l’anno nel migliore dei modi e mettere da parte già a novembre alcuni punti per la Race to Dubai.

Per De Leo domani sarà una giornata impegnativa ma stimolante. In partenza, infatti, sarà con Marco Penge, 2º nella Race to Dubai quest’anno dopo 3 titoli vinti in una sola stagione e con Adam Brady. Per quanto riguarda Mazzoli, invece, il 28enne scenderà in campo a Brisbane per l’ultima giornata insieme a Ieremia Denzel e Luck Curtis.