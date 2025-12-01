F1, Zak Brown fa mea culpa: “Mi scuso con i piloti, abbiamo commesso un errore madornale”

McLaren è uscita con le ossa rotte dal Gran Premio del Qatar 2025, penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il team di Woking ha infatti buttato via la vittoria di Oscar Piastri ed un probabile terzo posto di Lando Norris per un incredibile errore strategico, decidendo di non fermarsi al settimo giro in regime di Safety Car come hanno fatto invece tutti gli altri e consegnando di fatto il successo ad un Max Verstappen ormai sempre più minaccioso in classifica generale.

“Abbiamo chiaramente commesso un errore madornale. Penso che Oscar sia stato assolutamente impeccabile per tutto il weekend. Abbiamo regalato la sua vittoria. Penso che sia la realtà. Non c’è altro modo di vedere la cosa. E abbiamo regalato il podio di Lando. È molto frustrante. Voglio andare a trovare i piloti, abbracciarli forte e porgere loro le mie scuse. Non che questo possa farli sentire meglio. Non farà sentire meglio nemmeno me. Ma torneremo più forti che mai il prossimo fine settimana“, ha detto ieri subito dopo la gara il CEO della McLaren.

“Abbiamo preso la decisione sbagliata. Ora non possiamo fare altro che imparare da questo errore. Sono due weekend di fila in cui abbiamo imparato molto. Ma dobbiamo tornare ad Abu Dhabi e lottare con tutte le nostre forze. Siamo in testa al campionato. Abbiamo regalato alcuni punti ad Oscar, quindi non dobbiamo ripetere questi errori. Ovviamente al momento è tutto ancora un po’ confuso“, ha aggiunto Zak Brown sempre ai microfoni di Sky Germany.

Brown ha negato che la scelta strategica sia stata influenzata dalla volontà di trattare equamente i due piloti: “No, era proprio sul limite, al settimo giro. Quindi penso che abbiamo sbagliato. Ci è costato caro. È stato piuttosto doloroso stare lì a guardare. Ma si vince insieme e si perde insieme. Torneremo più forti che mai ad Abu Dhabi. Non c’è stata alcuna incomprensione. Si è trattato di una questione di valutazione. Ovviamente torneremo indietro e la esamineremo più approfonditamente. Ma no, non è stata una questione di comunicazione. È stata una decisione che abbiamo preso“.

Sulla vittoria di Max Verstappen: “Ha fatto una grande gara. Ovviamente, la Red Bull ha preso la decisione giusta. Ma in un certo senso gliel’abbiamo regalata. Non che lui non abbia fatto un ottimo lavoro. Penso che Oscar sia stato molto concentrato per tutto il weekend. Sembrava proprio essere su un altro livello. Ha subito un piccolo danno quando è uscito di pista a metà gara. Ma penso che questo non abbia influito sul risultato“.