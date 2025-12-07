F1, la McLaren festeggia il 13° Mondiale piloti e si porta a -2 dal record della Ferrari

La McLaren interrompe un digiuno lungo 17 anni e torna a vincere il Mondiale piloti di Formula Uno, grazie al trionfo di Lando Norris nel 2025 davanti a Max Verstappen e Oscar Piastri. Il nativo di Bristol ha coronato il suo sogno al termine di una stagione durissima, in cui ha sofferto inizialmente la crescita del compagno di squadra rischiando poi di venire superato in extremis dal rivale olandese della Red Bull.

Dopo 24 gare e 6 Sprint, Norris ha vinto il campionato con un margine di soli 2 punti su Verstappen e 13 su Piastri regalando alla scuderia di Woking un titolo che mancava dal lontano 2008, quando Lewis Hamilton ebbe la meglio sulla Ferrari di Felipe Massa per una sola lunghezza grazie al sorpasso sulla Toyota di Timo Glock all’ultimo giro della gara conclusiva in Brasile sotto la pioggia.

L’epilogo di questo Mondiale è stato sicuramente meno drammatico, anche se Lando ed in generale la McLaren hanno rischiato di gettare alle ortiche una stagione dominata in lungo e in largo. I 17 anni intercorsi da Hamilton nel 2008 a Norris nel 2005 rappresentano la terza distanza più ampia di sempre tra due titoli piloti per un team dietro solamente ai 59 della Mercedes (dal 1955 al 2014) e ai 21 della Ferrari (dal 1979 al 2000).

Con questo successo, la McLaren archivia la tredicesima affermazione della sua storia nel Mondiale piloti di F1 avvicinandosi a -2 dal record della Ferrari, che è ferma però a quota 15 dal 2007.