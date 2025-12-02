Dove vedere in tv Volero Le Cannet-Scandicci, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Mercoledì 3 dicembre (ore 20.00) si giocherà Volero Le Cannet-Scandicci, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. La formazione toscana farà visita alla compagine transalpina con il chiaro intento di firmare la seconda vittoria consecutiva nella massima competizione europea, dopo aver travolto le rumene dell’Alba Blaj nel primo match di questa nuova avventura continentale. Le vice campionesse d’Europa partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare un’avversaria potenzialmente rognosa.

Le ragazze di coach Marco Gaspari puntano a incamerare un altro successo, di fondamentale importanza nel testa a testa con il VakifBank Istanbul per il primo posto nel raggruppamento e la qualificazione diretta ai quarti di finale. Scandicci sarà trascinata dalla bomber Ekaterina Antropova, dalla palleggiatrice Maja Ognjenovic, dalla schiacciatrice Caterina Bosetti, dalle centrali Linda Nwakalor e Camilla Weitzel. Tra le fila del Le Cannet si distinguono Vangeliya Rachkovska, Alina Popova, Aida Dautova.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Volero Le Cannet-Scandicci, match valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO VOLERO LE CANNET-SCANDICCI VOLLEY OGGI

Mercoledì 3 dicembre

Ore 20.00 Volero Le Cannet vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211)

PROGRAMMA VOLERO LE CANNET-SCANDICCI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.