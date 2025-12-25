Dove vedere in tv Van der Poel nel ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2025: orario, programma, streaming

Dopo la pausa per le festività, la grande stagione del ciclocross è pronta a vivere un nuovo entusiasmante appuntamento. Venerdì 26 dicembre andrà infatti in scena la settima tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di Gavere. Dopo le gare di Anversa e Koksijde, il Belgio è nuovamente pronto ad ospitare il magico show nel fango, con la presenza dei migliori protagonisti del panorama mondiale.

Sarà ovviamente presente Mathieu Van der Poel, vincitore delle ultime tre prove. Dal suo esordio a Namur, il sette volte campione iridato, nonostante una condizione ancora non perfetta, ha già imposto la sua superiorità sul resto degli avversari ed ha scalato prontamente la classifica di CdM, risalendo a 26 punti dalla vetta. Ora il fuoriclasse olandese punta al poker a Gavere.

Van der Poel si è infatti imposto nelle ultime tre edizioni sul tracciato belga e resta il super favorito anche per l’appuntamento di domani. Non sarà presente il suo grande rivale Wout Van Aert, in attesa di ritrovare la migliore forma. Ci sarà invece il padrone di casa Thibau Nys, vincitore delle prime due tappe di CdM.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO GAVERE 2025

Venerdì 26 dicembre

Ore 13.40 Donne Elite

Ore 15.10 Uomini Elite

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING CICLOCROSS GAVERE 2025

Diretta tv: Rai Sport HD (elite donne)

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 (elite uomini), Discovery Plus, Eurosport 1

Diretta Live testuale: OA Sport (elite uomini)