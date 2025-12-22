Follia di un “tifoso” nel ciclocross: fuma addosso a Van der Poel!

Ci avrà fatto l’abitudine Mathieu Van Der Poel. L’asso olandese è stato nuovamente protagonista quest’oggi nel corso dell’edizione 2025 dell’X2O Trofee di Hofstade, competizione belga di ciclocross in cui il campione del mondo ha dato un’ulteriore dimostrazione di forza.

Dopo aver posto il primo sigillo a Namur, van der Poel ha dato un seguito, conquistando le prove di sabato 20 dicembre ad Anversa, quella di ieri a Koksijde e l’odierna a Hofstade. Il bilancio parla chiaro: 3 vittorie in tre giorni e 4 in 9, considerando la prima uscita.

Un dominio che però non è così gradito al pubblico a quanto pare. Spesso, infatti, il neerlandese è stato bersaglio di gesti incivili. Vengono in mente lanci di birra, sputi e lanci di cappellino contro il fuoriclasse oranje. L’ultimo episodio della serie c’è stato nel finale della prova di oggi, mentre van der Poel era ormai lanciato verso una nuova affermazione.

Uno spettatore, infatti, ha soffiato volutamente con maggior intensità il fumo di una sigaretta elettronica in faccia al fuoriclasse nel momento in cui stava affrontando a velocità sostenuta un tratto del percorso. Pur stupito dall’accaduto, l’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha proseguito nel suo incedere, ma l’episodio brutto rimane e non rende giustizia alla bellezza del gesto del campione.

VIDEO FOLLIA DI UN TIFOSO CONTRO VAN DER POEL