Ciclocross: inizio di stagione super per Mattia Agostinacchio, già pronto per gli élite

A soli 18 anni, Mattia Agostinacchio sta scrivendo le prime pagine di una carriera già straordinaria nel ciclocross, iniziando alla grande la stagione 2025/2026. Campione del mondo juniores in carica, il valdostano della EF Education-EasyPost-Oatly ha esordito tra gli Under 23 con un exploit che ha lasciato tutti a bocca aperta, pronto a sfidare i big già nel circuito.

L’apoteosi è arrivata agli Europei di Middelkerke, dove Agostinacchio ha centrato l’oro con una rimonta epica: settimo a metà gara, ha staccato tutti negli ultimi due giri sulla sabbia belga. Conquistato dunque subito il primo titolo nella nuova categoria.

In Coppa del Mondo Under 23, costanza di risultati nonostante sia tra i più giovani del lotto: ottavo a Flamanville, in Francia, sesto a Koksijde, in Belgio, pochi giorni fa.

Il risultato più eclatante, nonostante sia un tredicesimo posto, è quello di Namur. Al debutto tra gli élite si è disimpegnato alla grande chiudendo a poco più di un minuto dalla vetta, occupata da un certo Mathieu van der Poel. Una dimostrazione che Agostinacchio sembra già essere pronto per la categoria superiore.