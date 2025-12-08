Dove vedere in tv Scandicci-Zhetsyu, Mondiale per club volley femminile: orario, programma, streaming

La Savino Del Bene Scandicci è pronta a tuffarsi per la terza volta nella sua storia nel Mondiale per Club femminile, e lo farà aprendo la fase a gironi martedì 9 dicembre alle 21.00 italiane contro le campionesse del Kazakistan dello Zhetysu VK, una delle squadre più sorprendenti della scena asiatica e fresca vincitrice dell’AVC Champions League lo scorso aprile. È una sfida da non sottovalutare, perché le kazake arrivano in Brasile con un percorso stagionale praticamente immacolato e la volontà di misurarsi con una delle potenze europee del momento.

Scandicci si presenta all’appuntamento con una ricchezza di soluzioni tecniche tra le più vaste del torneo. Il roster guidato da Marco Gaspari è profondo, esperto e impreziosito da individualità di valore assoluto: la regia può contare su Maja Ognjenović, l’attacco è nelle mani del talento cristallino di Ekaterina Antropova, opposta di riferimento, affiancata da un reparto schiacciatrici che unisce qualità e varietà con Bosetti, Franklin, Skinner, Ruddins e Traballi. Al centro Weitzel, Graziani, Nwakalor e Mancini offrono centimetri e fisicità, mentre la seconda linea è affidata alla sicurezza della dominicana Brenda Castillo, una delle migliori liberi al mondo.

Un organico costruito per competere ai massimi livelli, come raccontano i numeri della stagione: Scandicci ha perso soltanto tre gare ufficiali tra campionato e Champions, arrivando al Mondiale con una lunga serie di vittorie nette e convincenti. Il cammino delle toscane nelle ultime settimane è stato esemplare: successi pieni in A1 contro Vallefoglia, Macerata e Milano, una vittoria in rimonta a Novara e un avvio europeo impeccabile con due 3-0 contro Alba Blaj e Le Cannet. L’unica battuta d’arresto recente resta quella contro Conegliano, ma senza intaccare la solidità della squadra né interrompere la progressione tecnica mostrata da ottobre a oggi. Scandicci arriva dunque a San Paolo con ritmo, identità e convinzione nei propri mezzi.

Di fronte, però, ci sarà una formazione abituata a vincere: lo Zhetysu VC domina da mesi la National League kazaka, dove guida la classifica con 14 vittorie in 14 partite e un impressionante quoziente set di 42-6. Il gruppo, giovane e formato in larga parte da atlete kazake, è guidato dal serbo Marko Grsic e arricchito dalla presenza di giocatrici straniere di buon livello come la cinese Yiwen Miao, le russa Belova e Frolova e l’ucraina Sharhorodska. È una squadra rapida, aggressiva e tecnicamente disciplinata, che gioca una pallavolo essenziale ma efficace, capace di mettere in difficoltà avversarie più quotate grazie a ordine tattico e continuità in battuta e difesa. La vittoria della Champions asiatica, ottenuta contro le vietnamite del Binh Dien Long An, ha consacrato definitivamente il progetto tecnico del club.

Zhetysu arriva in Brasile forte anche di una lunga serie di successi per 3-0 contro Astana, Karaganda, Almaty e Aktobe, ma soprattutto con l’autostima derivante dalla vittoria esterna per 3-2 sul Kuanysh, principale rivale in patria. Se il livello medio del campionato kazako è inferiore a quello italiano, resta il fatto che la squadra arrivi al Mondiale con automatismi rodati, pochissimi errori gratuiti e un entusiasmo che può trasformarsi in pericoloso slancio nelle prime fasi del torneo. Il confronto tra i due roster mette inevitabilmente Scandicci in posizione di favorita, ma questo debutto non va interpretato come una formalità: l’ingresso in un Mondiale per Club porta pressioni, aspettative e necessità di adattarsi rapidamente al ritmo brasiliano. Per Gaspari sarà cruciale gestire le rotazioni, sfruttare la profondità della panchina e liberare il potenziale offensivo di Antropova e delle sue schiacciatrici, cercando sin da subito una qualità di gioco che possa indirizzare il girone.

Il fischio d’inizio è in programma al Mercado Livre Multisport Gymnasium di San Paolo alle 21.00 di martedì 9 dicembre. Non è prevista diretta Tv, la diretta streaming è in programma su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky) e su VBTV (volleyballworld.com). OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Savino Del Bene Scandicci e Zhetysu VK

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB VOLLEY FEMMINILE 2025

Mercado Livre Multisport Gymnasium di San Paolo – Girone A (prima giornata)

Martedì 9 dicembre

Ore 21.00 Savino Del Bene Scandicci vs Zhetysu VK – Diretta streaming su Dazn e VBTV,

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB 2025 : COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non è prevista Diretta Tv

Diretta streaming: Dazn e VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.