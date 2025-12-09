Dove vedere in tv Sankt Pölten-Juventus oggi, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

Oggi, martedì 9 dicembre (ore 18:45), la Juventus affronterà il quinto impegno nella fase a girone unico nell’edizione 2025-2026 della Champions League di calcio femminile. Le bianconere giocheranno contro il Sankt Pölten alla NÖ Arena. Un match importante per tornare a vincere in Europa e dare un seguito alle proprie ambizioni nella massima competizione continentale per club.

La squadra allenata da Max Canzi, attualmente in ottava posizione nella graduatoria, è reduce dall’incredibile 3-3 contro il Lione al “Pozzo-La Marmora” di Biella. La Vecchia Signora ha sfiorato l’impresa, trovandosi avanti di 3 reti al termine della prima frazione. La rimonta della compagine di Jonathan Giraldez ha dato un connotato amaro alla prestazione delle bianconere. Contro il club austriaco si punta al successo.

Giova ricordare che da questa stagione prende il via il format del girone unico, come è già accaduto nella stagione passata a livello maschile. Un unico raggruppamento da 18 squadre, in cui le prime quattro classificate in questa fase si qualificheranno automaticamente per i quarti di finale, mentre le squadre che termineranno tra il 5° e il 12° posto disputeranno i playoff a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno. Le compagini dal 13° al 18° posto verranno eliminate. Le quattro vincitrici degli spareggi completeranno il quadro delle qualificate ai quarti.

La partita tra Sankt Pölten e Juventus, valida per la quinta giornata della Champions League di calcio femminile, andrà in scena questa sera (ore 18:45) alla NÖ Arena. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

