Calcio femminile, pari tra Roma e Juventus. Milan a segno contro il Napoli nell’8° turno di Serie A

Calato il sipario sugli anticipi del sabato dell’ottavo turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2025-2026. Dopo gli impegni della Nazionale italiana di Andrea Soncin negli USA, con la doppia amichevole contro la formazione di casa, riprende il torneo nazionale e questo sabato c’era attesa per il confronto tra Roma e Juventus al “Tre Fontane”.

Le giallorosse hanno cercato di far valere il fattore campo. La compagine allenata da Luca Rossettini ha trovato dopo 12′ il gol grazie a Valentina Bergamaschi, brava a farsi trovare pronta in fase realizzativa sull’invito di Giada Greggi.

Le capitoline non sono riuscite a mettersi a riparo nel corso del confronto, non avendo la giusta concretezza negli ultimi 30 metri. Per questo, le bianconere hanno raggiunto le giallorosse al 70′ grazie alla marcatura della portoghese Tatiana Pinto al 70′. Con questo risultato la Roma sale a quota 19 punti, rimanendo in vetta con un margine di 5 lunghezze sulla Vecchia Signora.

Nell’altra sfida al “Giuseppe Piccolo” tra Napoli e Milan, le rossonere hanno sbancato sul rettangolo verde campano. I gol della scozzese Christy Grimshaw al 65′ e di Karen Appiah al 94′ hanno regalato il successo alla formazione meneghina. Tre punti che hanno permesso alla squadra allenata da Suzanne Bakker di raggiungere le vesuviane in graduatoria (13 punti), in terza piazza virtuale.