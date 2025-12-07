Calcio femminile: pokerissimo dell’Inter nella domenica di Serie A, bene Fiorentina e Como

Va in archivio una domenica senza particolari sorprese nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile, massimo Campionato arrivato alla sua ottava giornata. L’Inter infatti come da pronostico ha battuto la neopromossa Genoa, mentre la Fiorentina seppur con il brivido ha arginato la Ternana e il Como ha espugnato il campo del Parma.

Tutto davvero semplice per la formazione nerazzurra, autrice di una manita ai danni delle genovesi: ad aprire le danze ci pensa Wullaert che, al nono minuto di orologio, a seguito di un’azione caotica trova il guizzo di testa battendo a rete da distanza ravvicinata. Il raddoppio arriva invece al 12′ con Csiszar, lesta nell’approfittare di una sbavatura difensiva delle avversarie. Poi, pochi secondi prima del duplice fischio ci pensa Tomasevic a far entrare la palla del 3-0 con un comodo tap-in.

L’atteggiamento della formazione di casa non cambia nella ripresa. A dimostrarlo è Milinkovic, abile a girare la sfera di testa per il poker, preludio del 5-0 timbrato ancora da Wullaert, lanciata splendidamente a rete da Csizar al 65′. Vittoria importante dunque per le lombarde, adesso a quota 12 punti in classifica di rincorsa alle posizioni che contano.

Soffre, ma alla fine la spunta invece la Fiorentina, uscita vittoriosa di misura da un match tesissimo contro la Ternana. La Viola è partita subito con il piede giusto, passando in vantaggio al terzo minuto con un pallone recuperato da Bredgaard, la quale verticalizza su Omarsdottir che poi sfodera un tiro di prima che supera il portiere rivale. Le toscane amministrano il risicato vantaggio fino al recupero, quando arriva un episodio che rischia di vanificare tutto a causa di un rigore subito dalla formazione umbra, colpevole però di spedire la palla alta sopra la traversa con Pierone.

Successo in esterna infine per il Como, passato a Parma per 0-1 grazie al goal partita regalato da Kruse in pieno recupero.