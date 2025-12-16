Dove vedere in tv oggi Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Appuntamento oggi per il sedicesimo turno dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera per l’Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Milano arriva a questa sfida da undicesima forza del torneo, con 8 vittorie all’attivo, e cerca un successo pesante per agganciare la zona play-in contro una delle grandi d’Europa.

Nonostante una stagione fin qui segnata dall’emergenza infortuni, la squadra di Ettore Messina prova a restare competitiva: Nico Mannion tornerà solo a fine dicembre, Lorenzo Brown resta un’incognita, mentre Stefano Tonut e Diego Flaccadori si rivedranno nel 2026. A queste assenze si aggiunge lo stop di Leandro Bolmaro, fermato da uno stiramento. Di fronte ci sarà però un Real Madrid in grande fiducia, nono in classifica con 9 vittorie e reduce da quattro successi consecutivi, deciso a proseguire la propria striscia positiva.

Palla a due che verrà alzata all’Allianz Cloud di Milano questa sera alle 20.30, per un match di altissimo livello del basket europeo. Diretta TV garantita da Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla della sfida dell’EA7 Emporio Armani Milano.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026

Ore 20.30 — EA7 Emporio Armani Milano-Real Madrid – Diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

PROGRAMMA MILANO-REAL MADRID EUROLEGA BASKET 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Basket

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport