Basket: al Forum Brooks trascina ancora l’Olimpia Milano, Bologna perde partita e primato in Serie A

Di effetti la vittoria di stasera dell’Olimpia Milano sulla Virtus Bologna ne ha parecchi. Il 71-66 che matura a favore dell’EA7 Emporio Armani all’Unipol Forum riporta gli uomini di Poeta su un miglior record in campionato (6-4, 12 punti, 6° posto) e, di contro, toglie all’Olidata la leadership della Serie A, che ora appartiene alla sola Brescia. Armoni Brooks colpisce ancora con 20 punti e tanta energia, ma anche Zach LeDay e Josh Nebo si fanno sentire a 14. Dall’altra parte 13 di Luca Vildoza e 12 di Alen Smailagic. Da rimarcare il fatto che l’Olimpia riesce a prevalere nonostante tante, tantissime assenze.

Pronti via e le V nere piazzano subito un paio di squilli con Smailagic e Vildoza, solo per essere subito riprese da una Milano che, nonostante le tante assenze, fa capire quanto tiene a questa sfida. Ci pensa Brooks a lanciare Shields e LeDay per il 9-5 milanese, al che Ivanovic deve chiamare timeout. Non basta, perché sono loro tre a risultare ancora padroni del campo fin sul 19-9, per quella che è una sinfonia milanese applaudita dal pubblico di casa, particolarmente dentro la partita. Nebo va poi a siglare il risultato finale del quarto d’apertura: 21-11.

Milano prosegue nel suo buon momento, ma alla coppia Brooks-Nebo risponde l’ingresso nella partita di Edwards, che inizia a collaborare con Smailagic in fatto di triple. L’effetto fa sì che, dal 31-20, ci siano un paio di triple che in un attimo costringono Poeta al timeout, che serve in questa fase a poco perché ancora Edwards, dopo un paio di liberi di Niang, sigla il pari (ma sbaglia il libero del gioco da quattro per il vantaggio). Segue una fase di equilibrio che porta alla conclusione della prima metà di gara in parità assoluta: 35-35.

Vildoza fa ripartire Bologna con il vantaggio, e anzi il momento è decisamente favorevole anche grazie ad Akele, che unisce punti e utilità. Dal 38-45 raggiunto con notevole convinzione dagli ospiti, però, arriva la veloce reazione milanese che parte dall’antisportivo fischiato a Jallow. Prima Brooks, poi LeDay, ed è 10-0 Milano che ritorna avanti, e anzi aumenta ancora le dimensioni del parziale con circolazione offensiva, difesa di primo livello e l’accoppiata LeDay-Shields che rientra nella partita di forza. Il 17-2 lo interrompe Smailagic con la schiacciata, ma ancora Brooks colpisce da tre punti per il 58-49 a 10′ dal termine.

Milano riesce a controllare piuttosto bene la situazione, con Akele che deve vedere la risposta di Guduric in uno scambio di triple. Nebo porta i suoi oltre la doppia cifra di vantaggio, ma in questa fase è ancora Guduric, assieme a Ellis, a sfruttare parecchio il fattore lunetta per portare i biancorossi sul 68-54. Arriva un sussulto in formato 0-8 da parte di Bologna, con Jallow e Vildoza che riducono il divario a 6 punti, ma è sostanzialmente tardi per tentare una reale rimonta, con Brooks che mette insieme un paio di punti che sanno di sicurezza. Gli ultimi canestri servono a sigillare il 71-66 conclusivo.

OLIMPIA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 71-66

MILANO – Ellis* 3, Ceccato, Booker*, Brooks* 20, LeDay* 14, Ricci, Bandirali ne, Chouenkam ne, Guduric 8, Shields* 12, Nebo 14, Totè ne. All. Poeta

BOLOGNA – Vildoza* 13, Edwards* 11, Pajola 2, Niang 10, Accorsi ne, Smailagic* 12, Alston, Hackett 2, Diarra, Jallow* 5, Diouf* 1, Akele 7. All. Ivanovic

CLASSIFICA DOPO 11 GIORNATE

1 Brescia 20

2 V. Bologna 18

3 Venezia 16

4 Trapani* 15

5 Tortona 14

6 Milano, Trieste 12

8 Napoli, Cremona, Trento 10

11 Udine, Varese, Sassari, Cantù 6

15 Treviso, Reggio Emilia 4

*5 punti di penalizzazione