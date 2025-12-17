Basket, Venezia si affida a Parks e rimonta il Bahcesehir in EuroCup

La Reyer Venezia torna assolutamente in corsa per il passaggio del turno in EuroCup. La squadra italiana piazza una fondamentale vittoria al Taliercio contro i turchi del Bahcesehir per 94-85. Un successo arrivato in rimonta, con un secondo tempo da favola per Venezia, che si porta ad una sola vittoria di distanza dal sesto posto e la prossima sfida in Lituania contro il Neptunas può davvero essere decisiva, perchè la Reyer non può permettersi di perdere.

Clamoroso il duello in campo tra Jordan Parks e Malachi Flynn. Alla fine lo vince l’ex giocatore dei Minnesota Timberwolves, che mette a referto 31 punti, mentre l’americano della Reyer chiude comunque con una straordinaria prestazione da 30 punti, ai quali ci aggiunge anche 8 rimbalzi. Importanti per Venezia anche i 14 punti di Ky Bowman e i 12 di Amedeo Tessitori.

Dopo un buon primo quarto, chiuso in vantaggio di un punto, Venezia ha uno dei momenti di flessioni tipici della sua stagione europea e nel secondo quarto sembra essere sul punto di crollare. Dall’altra parte il Bahcesehir è trascinato da Flynn e i turchi si presentano alla pausa lunga in vantaggio di 13 punti (29-42).

Al rientro dagli spogliatoi, però, è tutta un’altra Venezia. Parks continua nella sua serata memorabile e la Reyer ribalta completamente l’inerzia della partita. I padroni di casa segnano 32 punti nel terzo quarto, ma fanno ancora meglio nell’ultimo (33), giocando veramente un secondo tempo strepitoso. La rimonta è decisamente complicata e Venezia arriva addirittura sul +13 a tre minuti dalla fine, con anche un ottimo Bowman nel finale. Vince la Reyer 94-85 ed è un successo veramente pesante.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UMANA REYER VENEZIA – BAHCESEHIR ISTANBUL 94-85 (15-14, 14-28, 32-16, 33-27)

Venezia: Tessitori 12, Cole 7, Horton 6, De Nicolao, Candi 3, Bowman 14, Wheatle 6, Janelidze, Parks 30, Wiltjer 5, Valentine 9

Bahcesehir: Homesley 11, Koprivica 3, Mitchell 6, Haltali 3, Flynn 31, Ponitka, Akpinar, Cavanaugh 3, Williams 7, Sipahi 6, Bas 6