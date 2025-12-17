Basket, la Virtus Bologna fa il colpaccio a Belgrado e travolge il Partizan in Eurolega!

La Virtus Bologna rialza la testa dopo aver rimediato il 12 dicembre la prima sconfitta casalinga europea della stagione e torna finalmente a vincere dopo due mesi una partita di Eurolega in trasferta (la seconda su nove), imponendosi abbastanza nettamente sul campo del Partizan per 68-86. La squadra emiliana guidata da coach Dusko Ivanovic, che resterà a Belgrado per sfidare tra due giorni la Stella Rossa, archivia così l’ottavo successo del torneo dopo sedici giornate di regular season portandosi in scia al gruppone che va dal quinto all’undicesimo posto. Passo falso pesante invece per il team serbo, che resta lontano tre vittorie dalla zona play-in con un record di 6-10.

Il Partizan parte forte e va subito sul 6-2, poi Edwards comincia ad accendersi nella metà campo offensiva dopo un avvio complicato e guida la riscossa delle Vu Nere con 10 punti in pochi minuti fino al +3 (13-16). I padroni di casa reagiscono grazie all’energia di Bonga, ma il finale di primo quarto è targato Virtus con un mini-parziale di 6-0 che fissa il punteggio sul 19-24 al 10′.

L’attacco emiliano si inceppa nel secondo periodo e la squadra serba ne approfitta per tornare in vantaggio e provare addirittura la fuga sul +8 (35-27) dopo un lungo parziale di 16-3. Nel momento più delicato della partita è Hacket a fermare l’emorragia con una tripla che risveglia finalmente Bologna, capace di chiudere il quarto con un 10-0 (firmato principalmente da Morgan) arrivando così all’intervallo di metà incontro avanti di tre sul 37-40.

Al rientro in campo dagli spogliatoi il Partizan alza la voce in difesa e le due squadre danno vita ad un continuo botta e risposta che tiene il match in perfetto equilibrio almeno fino al 52-54, quando i Campioni d’Italia piazzano l’allungo decisivo chiudendo il terzo quarto sul +11 (52-63) e proseguendo anche all’inizio della quarta frazione un mega-parziale di 16-0 fino al canestro di Smailagic per il 52-70. I bianconeri di Belgrado abbozzano un timido tentativo di rimonta, ma la Virtus resta pienamente in controllo anche grazie all’apporto offensivo di Edwards e tocca addirittura un massimo vantaggio di +23 (61-84) prima del 68-86 definitivo alla sirena finale.

Top scorer di serata un redivivo Carsen Edwards da 20 punti (anche se con percentuali non eccezionali), ma sono stati fondamentali in casa Virtus anche i 14 punti con 4/5 dall’arco di Derrick Alston Jr., i 14 punti del rientrante Matt Morgan ed i 17 punti del binomio italiano Diouf-Niang. Dall’altra parte non sono bastati i 15 punti messi a segno da Sterling Brown.