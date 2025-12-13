Dove vedere in tv Nadia Battocletti, Europei cross 2025: orario esatto, programma, streaming

Nadia Battocletti vuole chiudere in bellezza una stagione favolosa e punta senza mezzi termini alla medaglia d’oro in occasione dei Campionati Europei di cross 2025. La stella azzurra gareggerà domani nella città portoghese di Lagoa sulla distanza di 7470 metri per inseguire il secondo titolo consecutivo a livello senior nella rassegna continentale di corsa campestre.

In realtà la fuoriclasse trentina vanta ben cinque ori individuali in carriera agli EuroCross, dopo aver fatto doppietta sia tra le Under 20 che tra le Under 23, ma trionfare in back-to-back tra le “grandi” sarebbe ovviamente ancor più significativo. Vedremo dunque se la vice-campionessa olimpica e mondiale in carica dei 10.000 metri sarà in grado di confermarsi effettivamente la regina incontrastata del mezzofondo europeo sulla scia dei vari successi ottenuti nell’ultimo biennio su tre superfici diverse.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming della gara di Nadia Battocletti agli Europei Cross 2025. La competizione sarà visibile in diretta streaming su RaiPlay Sport 2 ed in differita sul canale tv Rai Sport dalle ore 14.00, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO NADIA BATTOCLETTI EUROPEI CROSS 2025

Domenica 14 dicembre

13.00 Seniores femminile (7470 metri), con Nadia Battocletti

PROGRAMMA NADIA BATTOCLETTI EUROPEI CROSS 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: RaiPlay Sport 2.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Rai Sport trasmetterà la gara di Nadia Battocletti in differita dalle ore 14.00.