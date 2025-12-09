Dove vedere in tv Conegliano-Zamalek Sporting Club, Mondiale per club volley femminile: orario, programma, streaming

Dopo aver esordito contro l’Orlando Valkyries, Conegliano proseguirà la propria avventura al Mondiale per Club 2025 di volley femminile incrociando lo Zamalek Sporting Club: l’appuntamento è per mercoledì 10 dicembre (ore 21.00), sempre a San Paolo (Brasile). Le Pantere se la dovranno vedere contro la poco quotata compagine egiziana, partendo con i favori del pronostico: le Campionesse d’Europa non dovrebbero avere particolari problemi nel regolare le Campionesse d’Africa e a ipotecare la qualificazione alle semifinali.

Le Campionesse d’Italia inseguono l’annunciato successo per poi giocarsi il primo posto nel girone nel ben più ostico scontro diretto con le brasiliane del Dentil Praia Clube, sulla carta l’altra formazione di riferimento del gruppo B. Salvo un eventuale turnover scelto da coach Daniele Santarelli, i punti di riferimento saranno l’opposto Isabelle Haak, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella (con Marina Lubian a disposizione), il libero Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Zamalek, incontro valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2025 di volley femminile. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su VBTV e DAZN, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a San Paolo sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO CONEGLIANO-ZAMALEK MONDIALE PER CLUB VOLLEY

Mercoledì 10 dicembre

Ore 21.00 Prosecco DOC Imoco Conegliano vs Zamalek Sporting Club – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA CONEGLIANO-ZAMALEK: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.