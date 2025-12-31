Dove giocheranno gli italiani nei primi tornei ATP e WTA del 2026: tra United Cup e appuntamenti dal 4 all’11 gennaio

Sta per alzarsi il sipario sulla nuova stagione internazionale del tennis. Dopo una breve pausa, il circuito è pronto a ripartire a ritmi serrati fin dai primi giorni del nuovo anno. A inaugurare il calendario sarà la United Cup, competizione a squadre nazionali in programma dal 2 all’11 gennaio tra Perth e Sydney (Australia), destinata a catalizzare l’attenzione degli appassionati.

Ai nastri di partenza ci sarà anche l’Italia, con una selezione che punta a ottenere il massimo pur consapevole delle difficoltà del percorso. La formazione azzurra sarà composta da Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori in campo maschile, e da Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani tra le donne. I principali riferimenti nei singolari saranno Cobolli e Paolini, ma in caso di necessità il collaudato tandem Vavassori-Errani potrà rivelarsi un’arma preziosa nel doppio misto, grazie alla consolidata intesa.

La settimana dal 4 all’11 gennaio offrirà anche altri appuntamenti di rilievo. Nel circuito ATP prenderà il via la stagione di Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, impegnati nel torneo di Hong Kong. Entrambi puntano a recitare un ruolo da protagonisti, con Musetti in particolare a caccia di un titolo che manca da oltre tre anni nel massimo circuito.

Nello stesso slot temporale saranno in campo anche Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, entrambi impegnati nelle qualificazioni a Brisbane, come Francesco Maestrelli nel tabellone cadetto di Hong Kong. Presenza azzurra anche nel Challenger 125 di Canberra, dove è iscritto Luca Nardi, mentre Elisabetta Cocciaretto prenderà parte al torneo WTA di Auckland, in Nuova Zelanda.

A chiudere idealmente il programma, l’attesissima esibizione di Seoul, in Corea del Sud, del 10 gennaio che metterà di fronte Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un confronto di lusso tra i due grandi rivali, utile a entrambi per testare la condizione e raccogliere informazioni in vista degli Australian Open, in calendario dal 18 gennaio al 1° febbraio.

Riepilogando schematicamente:

UOMINI

Jannik Sinner

10 gennaio – Esibizione vs Alcaraz a Seul

Lorenzo Musetti

5-11 gennaio – ATP 250 Hong Kong

Flavio Cobolli (con Vavassori e Pellegrino)

2 gennaio – United Cup in Australia

Lorenzo Sonego

5-11 gennaio – ATP 250 Hong Kong

Matteo Arnaldi

2 gennaio – Qualificazioni ATP 250 Brisbane

4-11 gennaio – ATP 250 Brisbane

Mattia Bellucci

2 gennaio – Qualificazioni ATP 250 Brisbane

4-11 gennaio – ATP 250 Brisbane

Luca Nardi

5-11 gennaio – Challenger 125 Canberra

Francesco Maestrelli

4-5 gennaio – Qualificazioni ATP 250 Hong Kong

5-11 gennaio – ATP 250 Hong Kong

DONNE

Jasmine Paolini (con Errani e Brancaccio)

2 gennaio – United Cup in Australia

Elisabetta Cocciaretto