Curling, tre squadre italiane al via del quarto Slam stagionale. Azzurri a caccia del riscatto

Tutto pronto per il Caniadian Open 2025, quarto dei cinque tornei stagionali del circuito Grand Slam of curling in programma sul ghiaccio di Saskatoon da martedì 16 a domenica 21 dicembre. L’evento organizzato dalla città del Saskatchewan è riservato alle migliori squadre femminili e maschili del ranking mondiale, tra le quali figurano anche le formazioni di riferimento del movimento italiano.

Tra le donne vedremo in azione il team composto da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, mentre tra gli uomini sarà impegnata la squadra formata da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella. Nel torneo cadetto (il Tier 2) l’Italia verrà rappresentata infine dai giovani Giacomo Colli, Alberto Zisa, Francesco De Zanna e Fabio Ribotta tramite una wild card.

Fari puntati ovviamente sul Team Retornaz e sul Team Constantini, a caccia di riscatto dopo un Europeo deludente nel penultimo vero banco di prova prima dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il prossimo appuntamento è previsto dal 6 all’11 gennaio sempre in Canada con il Players’ Championship, ultimo Slam dell’inverno che si terrà a Steinbach.