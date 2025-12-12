Curling, Team USA completa l’en plein verso Milano Cortina 2026. Assegnati gli ultimi pass olimpici

Si sta delineando il quadro completo delle partecipanti ai tornei olimpici di curling che si disputeranno a Cortina dal 4 al 22 febbraio 2026. Sul ghiaccio canadese di Kelowna è in corso di svolgimento infatti l’ultimo evento di qualificazione a cinque cerchi, che mette in palio gli ultimi due slot per ciascuna delle tre specialità in programma ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Ieri si sono disputati gli spareggi della competizione femminile e maschile, mentre domani comincerà il round robin del doppio misto. A conti fatti non sono arrivate delle sorprese clamorose, ma va registrata l’esclusione dalle Olimpiadi di alcune compagini abbastanza quotate che avrebbero potuto recitare un ruolo da outsider sulle piste di Cortina d’Ampezzo.

Tra gli uomini sono state Cina e Stati Uniti a staccare gli ultimi pass olimpici, mentre il Giappone (9° ai Mondiali 2025) è rimasto fuori dopo la sconfitta nel match decisivo contro la formazione cinese guidata dallo skip Xu Xiaoming. Team USA ha centrato l’obiettivo qualificazione anche in campo femminile sotto la guida della skip Tabitha Peterson, vincendo lo spareggio finale con la Norvegia.

La selezione scandinava capitanata da Marianne Rørvik, quarta ai recenti Campionati Europei e sempre in top10 nelle ultime due edizioni dei Mondiali, non sarà presente a Cortina a causa delle sconfitte nei match decisivi (dopo aver chiuso in prima posizione il round robin) con gli Stati Uniti ed in precedenza per un solo punto con il Giappone. Nei prossimi giorni entrerà nel vivo la caccia agli ultimi posti disponibili per le Olimpiadi anche nel doppio misto, con l’Italia già qualificata automaticamente per tutti i tornei in qualità di Paese ospitante.