Cricket, L’ITALIA SCRIVE LA STORIA: gli azzurri si qualificano per la prima volta alla Coppa del Mondo T20!

Quella dell’11 luglio 2025 verrà ricordata come una data storica per il cricket italiano: la Nazionale azzurra ha centrato quest’oggi per la prima volta la qualificazione alla Coppa del Mondo T20, il format che sarà olimpico a Los Angeles 2028, che si disputerà tra febbraio e marzo 2026 in India e Sri Lanka.

La Europe Regional Final, torneo continentale che metteva in palio due pass per la rassegna iridata, ha promosso Paesi Bassi ed Italia: a L’Aia, nell’ultima sfida gli azzurri hanno ceduto il passo ai padroni di casa neerlandesi, che li hanno scavalcati al comando della classifica andando a quota 6, ma la sconfitta italiana è stata dolcissima.

Conti alla mano, infatti, la Nazionale azzurra ha potuto far festa ancor prima che finisse il match contro i Paesi Bassi: grazie al miglior Net Run Rate, infatti, l’Italia, si è piazzata al secondo posto, beffando Jersey, che è stata così eliminata.

Lo scontro diretto tra queste due Nazionali non si è disputato a causa del maltempo, le due selezioni hanno terminato il girone appaiate a quota 5, ma gli azzurri (+0.612) hanno avuto la meglio sugli avversari diretti (+0.306) grazie al miglior Net Run Rate.

Classifica finale

1 Paesi Bassi 6 (Qualificati alla Coppa del Mondo T20 2026)

2 Italia 5 (Net Run Rate +0.612) (Qualificata alla Coppa del Mondo T20 2026)

3 Jersey 5 (Net Run Rate +0.306)

4 Scozia 3

5 Guernsey 1

L’ITALIA SI QUALIFICA ALLA COPPA DEL MONDO T20 2026