Cosa cambia per l’Italia in United Cup con il forfait di Loïs Boisson: perdita di peso per la Francia

Con una story su Instagram, nella tarda serata di ieri, la francese Loïs Boisson ha annunciato il forfait dalla United Cup 2026 di tennis: la transalpina non scende in campo dal WTA 1000 di Pechino, torneo nel quale si ritirò al terzo turno.

Le parole della francese su Instagram: “Ciao a tutti. Volevo informarvi che, purtroppo, ho avuto un piccolo contrattempo durante la mia preparazione prestagionale e che, di conseguenza, non sarò pronta in tempo per partecipare alla United Cup a Perth“.

Spiega la transalpina: “È stata una decisione molto difficile da prendere, perché non vedevo l’ora di rappresentare la Francia per la prima volta in una competizione a squadre. Sto facendo tutto il possibile per essere pronta in tempo per gli Australian Open“.

La Francia nell’edizione 2026 della United Cup sarà inserita nel girone dell’Italia: l’avversaria di Jasmine Paolini nel tie tra azzurri e transalpini sarà dunque una tra Leolia Jeanjean, al momento annunciata sul sito ufficiale della manifestazione, e Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah.

Nel settore maschile, invece, ad affrontare Flavio Cobolli sarà Arthur Rinderknech, mentre nel doppio misto a sfidare Sara Errani ed Andrea Vavassori dovrebbero essere Edouard Roger-Vasselin e Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. Nello stesso raggruppamento di Italia e Francia ci sarà anche la Svizzera.

FRANCIA PER LA UNITED CUP 2026

Arthur Rinderknech

Geoffrey Blancaneaux

Edouard Roger-Vasselin

Leolia Jeanjean

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah