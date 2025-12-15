Coppa del Mondo sci alpino Val d’Isere 2025: programma, orari, tv, streaming. Discesa e superG per le donne

Si svolgerà tutta in territorio francese la settimana che accompagnerà la Coppa del Mondo di sci alpino femminile verso l’inizio delle festività natalizie. Le atlete, archiviata la parentesi infrasettimanale dello slalom speciale di Courchevel, si sposteranno in Val d’Isère per un fine settimana dedicato alle gare veloci. Sono in programma la discesa libera di sabato 20 dicembre, partenza prevista alle 10:30, e il SuperG di domenica 21, la gara inizierà alle 11:00.

Le prime ad entrare in pista saranno le discesiste che, dopo due giorni di prove cronometrate, affronteranno il terzo appuntamento stagionale. Le due gare disputate la scorsa settimana a St.Moritz hanno messo in evidenza la classe intramontabile dell’americana Lindsey Vonn, capace di vincere la prima gara a 41 anni, il talento rampante della tedesca Emma Aicher e confermato lo status di assoluta protagonista della velocità di Sofia Goggia, capace di collezionare un quarto e un terzo posto in poco più di ventiquattro ore.

L’atleta bergamasca ha concluso il trittico svizzero con il terzo posto che la conferma come una delle migliori interpreti della disciplina anche in SuperG. Attesa alla prova del nove Alice Robinson. La neozelandese ha stupito sulle nevi svizzere vincendo con pieno merito la gara di St. Moritz: se saprà confermarsi al top anche nelle discipline veloci potrà porre la sua autorevole candidatura per la conquista della Coppa generale.

Come seguire le diverse gare in tv? Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 e RaiSport + HD in base alle esigenze della programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, NOW TV, DAZN. OA Sport proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO VAL D’ISERE 2025

Giovedì 18 dicembre

Orario da stabilire Prima prova discesa femminile Val d’Isère

Venerdì 19 dicembre

Orario da stabilire Seconda prova discesa libera femminile Val d’Isère

Sabato 20 dicembre

Ore 10.30 Discesa libera femminile Val d’Isère

Domenica 21 dicembre

Ore 11.00 SuperG femminile Val d’Isère

PROGRAMMA VAL D’ISERE 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport + HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.