Sofia Goggia: “Potevo spingere di più: risultati non eccelsi, ma…”. E poi scherza: “Missione: prendere un’altra vacca”

Sofia Goggia ha conquistato un bel terzo posto nel superG di St. Moritz, prova che ha concluso il lungo fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di sci alpino nella località svizzera. Dopo la quarta posizione conseguita nella prima discesa libera ed essere salita sul gradino più basso del podio nella seconda gara di velocità, la fuoriclasse bergamasca si è confermata sul podio nella prima uscita stagionale in questa specialità.

L’azzurra ha accusato un ritardo di 19 centesimi dalla neozelandese Alice Robinson, che ha dettato legge dopo essersi imposta in gigante poche settimane fa. L’oceanica ha preceduto la francese Romane Miradoli per otto centesimi, mentre la statunitense Lindsey Vonn, prima e seconda in discesa, ha chiuso alle spalle di Goggia per otto centesimi. Si tornerà in gara il prossimo weekend con altre prove veloci in Val d’Isere, consueta tappa che precede le festività natalizie.

Sofia Goggia ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Prova molto solida, avevo tantissimo margine mentre scendevo. Le sbavature sono figlie della disabitudine al gesto in velocità. Avrei potuto spingere di più. Sul salto ho sbagliato traiettoria, temevo di andare sulla sinistra, sul Rominger sono andata fuori con sci piatti, ma ho avuto pazienza di atterrare e portare giù un bel superG“.

L’azzurra ha tracciato un bilancio dei tre giorni in Engadina: “Devo dire che questi risultati, sebbene non siano stati eccelsi perché non ho mai vinto, mi danno tanta fiducia. Oggi ero particolarmente tranquilla, infatti in partenza non avevo pensieri e avevo le linee chiare in testa, mi sono fidata degli allenatori. So che posso spingere di più, soprattutto in curva“.

Sofia Goggia ha voluto scherzare in vista della prossima gara, visto che da tradizione chi vince in Val d’Isere merita come premio speciale una mucca: “Missione: portare a casa un’altra vacca (ride, n.d.r.). Sarà tutto da costruire in pista: in prova farò girare gli sci, poi faremo la nostra gara“.