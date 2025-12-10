Mathieu van der Poel scioglie le riserve e ufficializza il debutto nel ciclocross: calendario definitivo

Mathieu van der Poel parteciperà alla quarta tappa della Coppa del Mondo di ciclocross, che andrà in scena domenica 14 dicembre a Namur (Belgio). Il fuoriclasse belga ha sciolto le riserve e ha ufficializzato la sua presenza a questo appuntamento del massimo circuito internazionale, aprendo così la propria stagione nel fango. Si tratterà della prima di tredici uscite previste nel giro di un mese e mezzo, che culminerà con i Mondiali di Hulst il prossimo 1° febbraio.

Il Campione del Mondo di ciclocross va all’inseguimento dell’ottavo titolo iridato, in modo da superare il leggendario Eric De Vlaeminck in testa all’albo d’oro. L’evento di Namur era dato come provvisorio nel primo calendario diffuso dalla Alpecin Deceuninck, ma ora è diventato ufficiale e farà da antipasto al tour de force durante le festività natalizie: dal 20 dicembre al 4 gennaio sarà impegnato in otto gare in sedici giorni!

Due tappe di Coppa del Mondo (Anversa il 20 dicembre e Koksijde il 21 dicembre), poi l’X20 Trofee a Hofstade (22 dicembre) e a seguire la Coppa del Mondo a Gavere (26 dicembre), l’X20 Trofee a Loenhout (29 dicembre) e a Baal (1° gennaio), l’Exact Cross a Mol (2 gennaio) e la Coppa del Mondo a Zonhoven (4 gennaio). Ci saranno poi tre eventi di Coppa del Mondo nel mese di gennaio (Benidorm il 18, Maasmechelen il 24 e Hoogerheide il 25) in avvicinamento alla rassegna iridata.