Conegliano travolgente al debutto nel Mondiale per Club: Orlando ko, Haak dinamitarda

Conegliano ha debuttato con una vittoria schiacciante al Mondiale per Club 2025 di volley femminile, travolgendo le Orlando Valkyries con un netto 3-0 (25-14; 25-13; 25-19). Le Pantere hanno incominciato nel miglior modo possibile la difesa del titolo conquistato lo scorso anno, regolando sul campo di San Paolo (Brasile) la formazione statunitense, invitata alla rassegna iridata in seguito a un forfait sul fronte asiatico.

La corazzata veneta ha dominato i primi due set contro le campionesse in carica della lega professionistica a stelle e strisce, mentre nel terzo parziale ha sofferto nelle battute iniziali e ha poi allungato nella parte centrale. Le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono così portate in testa al gruppo B insieme alle brasiliane del Dentil Praia Clube (vittoriose per 3-0 contro il modesto Zamalek), compiendo un passo importante verso la qualificazione alle semifinali.

Le Campionesse d’Europa torneranno in campo mercoledì 10 dicembre (ore 21.00) per fronteggiare le egiziane dello Zamalek: si preannuncia una comoda vittoria per l’Imoco, che poi contenderà alle padrone di casa il primato nel raggruppamento in occasione dello scontro diretto in programma giovedì. Stasera (ore 21.00) ci sarà il debutto di Scandicci contro le poco quotate kazake dello Zhetsyu, una finale tutta italiana in terra sudamericana è concretamente possibile.

A trascinare Conegliano sono state l’opposto Isabelle Haak (20 punti, 3 ace, 2 muri) e le schiacciatrici Gabi (12 punti, 2 ace) e Zhu Ting (13 punti). La regista Joanna Wolosz (2) ha ben imbeccato anche le centrali Marina Lubian (9) e Cristina Chirichella (4), mentre è rimasta a riposo Sarah Fahr. Tra le fila delle Orlando Valkyries le migliori sono state la bomber Abercrombie (9) e i martelli Schwan (6) e Luper (4).