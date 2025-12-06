Combinata nordica, Rydzek vince in volata il segmento di fondo della Mass a Trondheim. Tre italiani in top15

Johannes Rydzek fa la differenza con uno sprint finale impressionante e si aggiudica il segmento di fondo della Mass Start di Trondheim che inaugura la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. L’esperto tedesco dovrà però superarsi tra poche ore nel segmento di salto sul trampolino piccolo norvegese per difendere un posto sul podio, considerando i distacchi minimi generati dalla 10 km sugli sci stretti.

Rydzek si è imposto infatti in volata con un margine inferiore di soli 7 decimi sul norvegese Jens Luraas Oftebro e 1.2″ sull’altro padrone di casa norsk Aleksander Skoglund (il miglior fondista del circuito maggiore). Quarta piazza a 2.5″ dalla vetta per l’austriaco Stefan Rettenegger, subito davanti all’estone Kristjan Ilves e al tedesco Julian Schmid.

Ottimo risultato in attesa di spostarsi sul trampolino per l’austriaco Thomas Rettenegger, 7° a 4.1″, ma anche per il tedesco Wendelin Thannheimer 8° a 5.1″ e per il leader della classifica generale Johannes Lamparter (Austria) 10° a 6.6″. Buona prestazione corale nel fondo per la squadra azzurra, con Samuel Costa che si conferma in condizione arrivando 11° a 7.5″ dal primo mentre Aaron Kostner e Alessandro Pittin si inseriscono rispettivamente al 13° e 15° posto con un gap di circa 8″ da Rydzek. Si difende bene anche Raffaele Buzzi, 22° a 9.5″