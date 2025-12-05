Combinata nordica: Ida Marie Hagen batte al photofinish Armbruster a Trondheim. Dejori migliore italiana

Prima gara, prima vittoria norvegese, davanti al pubblico di casa. Si apre con la festa del pubblico di Trondheim la Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile: ad imporsi la beniamina dei tifosi, Ida Marie Hagen.

Prova di fondo che risulta decisiva: l’altra norvegese, Ingrid Laate, ha infatti ceduto subito il passo nonostante l’enorme vantaggio accumulato nel salto dal Normal Hill. Sfida a due per la vittoria: la tedesca Nathalie Armbruster si è vista arrivare una fuoriclasse del fondo come Hagen alle spalle ed ha provato a beffarla nello sprint, rimanendo battuta però al photofinish per un decimo.

A completare il podio una convincente Alexa Brabec, mentre nella top-5 troviamo anche l’austriaca Katharina Gruber e la finlandese Minja Korhonen.

La migliore delle azzurre è Daniela Dejori, ventiquattresima, in top-30 anche Veronica Gianmoena e Greta Pinzani, ventisettesima e ventottesima.