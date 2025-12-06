Combinata nordica, Hagen fa il vuoto nel segmento di fondo della Mass a Trondheim. Dejori vicina alla top10

Ida Marie Hagen conferma la sua supremazia sugli sci stretti e vince in solitaria il segmento di fondo della Mass Start a Trondheim in occasione della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. La padrona di casa norvegese, reduce dal successo in volata di ieri nella Gundersen, dovrà guadagnarsi l’eventuale vittoria in back-to-back tra poche ore nel segmento di salto sul trampolino piccolo.

Hagen, capace di conquistare la Sfera di Cristallo nell’inverno 2023-2024, è riuscita a fare il vuoto già nel primo dei due giri in programma per la 5 km di fondo, andando in fuga con un ritmo insostenibile per il resto della concorrenza e mantenendo un buon vantaggio fino al traguardo. La 25enne scandinava si è imposta infatti con un margine di 19.6″ sulla connazionale Marte Leinan Lund e 22.3″ sulla statunitense Alexa Brabec.

Il trampolino potrebbe però stravolgere come di consueto la classifica, infatti bisognerà monitorare le probabili rimonte della tedesca Nathalie Armbruster (settima a 25.8″), della giapponese Yuna Kasai (decima a 35.2″), dell’austriaca Katharina Gruber (tredicesima a 38.8″) e della finlandese Minja Korhonen (sedicesima a 40.1″).

Discreta la prestazione delle azzurre nel segmento di fondo, con Daniela Dejori alle porte della top10 in undicesima piazza a 35.9″ dalla vetta e Veronica Gianmoena ventesima a 43.3″, mentre la giovane Greta Pinzani ha fatto più fatica non andando oltre il 27° posto a 1’24″9 da Hagen.