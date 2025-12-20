Combinata nordica, Geiger brucia Oftebro in volata e vince la Gundersen di Ramsau. Gran rimonta di Costa!

Vinzenz Geiger si inventa una rimonta da urlo nel segmento di fondo della Gundersen di Ramsau am Dachstein (in Austria) e batte Jens Luraas Oftebro in volata per aggiudicarsi il primo successo stagionale in occasione della gara che chiude il programma della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica.

Si tratta della diciottesima vittoria individuale nel circuito maggiore per il 28enne tedesco, detentore della Sfera di Cristallo e campione olimpico in carica in questo format (con salto sul trampolino piccolo). Geiger, partito 15° con un distacco di 1’20” dal leader Thomas Rettenegger, si è esaltato sugli sci stretti recuperando una posizione dopo l’altra anche grazie alla collaborazione di Oftebro (12° al via) e beffando proprio il norvegese sul rettilineo conclusivo della 10 km per un’incollatura.

La volata di gruppo per il terzo posto ha premiato il padrone di casa austriaco Johannes Lamparter, che conserva così il pettorale giallo di leader della classifica generale di Coppa del Mondo avendo battuto quasi al fotofinish nell’ordine Thomas Rettenegger, il teutonico Johannes Rydzek e Stefan Rettenegger.

Buone notizie sul fronte italiano, con un brillante Samuel Costa (ieri 11° nella Mass Start) capace di guadagnare venti posizioni passando dal 32° al 12° posto grazie al quinto tempo assoluto nel fondo. A punti anche un discreto Alessandro Pittin, da 53° a 34°, mentre restano nelle retrovie Aaron Kostner (da 56° a 43°) e Domenico Mariotti (da 55° a 57°).