Combinata nordica: Laate in testa dopo il salto a Ramsau, occhio alle rimonte

Si apre nel segno della Norvegia la seconda giornata di gare femminili della Coppa del Mondo di combinata nordica a Ramsau am Dachstein. Sul trampolino HS98 austriaco a fare la voce grossa è stata la giovanissima Ingrid Laate. La scandinava, classe 2007, ha confermato di essere la saltatrice più dotata del circuito, atterrando a 96.5 metri (la misura più lunga di giornata) partendo addirittura da stanga più bassa rispetto alle avversarie. Con un punteggio monstre di 140.3 punti, Laate si è garantita un vantaggio abissale in vista della prova di fondo: partirà con 1 minuto e 6 secondi di margine sulla prima inseguitrice.

Nulla però di garantito, visto che Laate sugli sci stretti è tutt’altro che fenomenale. Occhio alle rimonte da dietro. In seconda posizione troviamo la statunitense Alexa Brabec, seguita a brevissima distanza dall’austriaca Katharina Gruber (+1:08) e dalla tedesca Nathalie Armbruster (+1:17).

Osservata speciale sarà però Ida Marie Hagen: la vincitrice della Mass Start di ieri e leader della generale ha chiuso il segmento di salto in sesta posizione con 90.5 metri. Il suo distacco dalla vetta è di 1 minuto e 19 secondi, un gap importante ma non impossibile da colmare per una fondista del suo calibro.

In casa Italia, la mattinata sul trampolino non ha regalato particolari sorrisi. La migliore delle azzurre è stata Daniela Dejori, che ha chiuso in 22esima posizione con un salto di 80.5 metri, accumulando un ritardo di 3 minuti e 14 secondi dalla testa. Ancora più indietro le altre compagne di squadra: Veronica Gianmoena e Greta Pinzani hanno terminato appaiate in 27esima posizione (+3:55), con salti rispettivamente di 75.5 e 75 metri.