Classifica Tour de Ski 2026 donne: Skistad al comando, Cassol vicina alla top-10

Il Tour de Ski 2026 prevede sei tappe, tutte in Italia. Il prestigioso evento, giunto alla 20ma edizione, è incominciato il 28 dicembre con la sprint di Dobbiaco e rimarrà in questa località per le successive tre prove nel giro di tre giorni: la 10 km in tecnica classica del 29 dicembre, la mass start in tecnica libera del 31 dicembre e l’inseguimento in classica di Capodanno.

Ci si trasferirà poi in Val di Fiemme per la sprint in classico del 3 gennaio e la mitica scalata del Cermis del 4 gennaio. Il titolo passerà di mano, visto che la norvegese Therese Johaug ha deciso di ritirarsi nella stagione che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Di seguito la classifica aggiornata del Tour de Ski 2026 femminile.

CLASSIFICA TOUR DE SKI 2026 FEMMINILE

1 3426626 SKISTAD Kristine Stavaas NOR 1:50 2:50 [60] 1.

2 3205570 RYDZEK Coletta GER +0:05 2:49 [54] 2.

3 3535410 DIGGINS Jessie USA +0:13 2:49 [46] 4.

4 3506105 HAGSTROEM Johanna SWE +0:13 2:47 [44] 5.

5 3505800 DAHLQVIST Maja SWE +0:15 2:53 [48] 3.

6 3426496 MYHRVOLD Mathilde NOR +0:18 2:50 [42] 6.

7 3515221 FAEHNDRICH Nadine SUI +0:29 2:51 [32] 7.

8 3506079 LUNDGREN Moa SWE +0:32 2:50 [28] 9.

9 3505998 ILAR Moa SWE +0:33 2:53 [30] 8.

10 3185551 JOENSUU Jasmi FIN +0:35 2:49 [24] 11.

11 3295408 CASSOL Federica ITA +0:36 2:52 [26] 10.

12 3506008 RIBOM Emma SWE +0:42 2:54 [22] 12.

13 3427376 AABREKK Ingrid Bergene NOR +0:51 2:51 [10] 13.

14 3515319 WEBER Anja SUI +0:54 2:54 [10] 14.

15 3555052 EIDUKA Patricija LAT +0:54 2:52 [8] 16.

16 3515321 KAELIN Nadja SUI +0:55 2:55 [10] 15.

17 3535562 KERN Julia USA +0:55 2:53 [8] 17.

18 3185828 KAHARA Jasmin FIN +0:56 2:54 [8] 18.

19 3295241 GANZ Caterina ITA +0:56 2:54 [8] 19.

20 3295410 MONSORNO Nicole ITA +0:56 2:54 [8] 20.

21 3426712 DRIVENES Julie Bjervig NOR +0:56 2:52 [6] 21.

22 3205434 KREHL Sofie GER +0:56 2:52 [6] 22.

23 3295512 de MARTIN PINTER Iris ITA +0:57 2:53 [6] 23.

24 3055160 SCHERZ Magdalena AUT +0:57 2:51 [4] 26.

25 3205407 FINK Pia GER +0:58 2:54 [6] 24.

26 3426849 FOSNAES Kristin Austgulen NOR +0:59 2:55 [6] 25