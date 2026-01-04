Sci di fondoSci NordicoSport Invernali
Tour de Ski oggi, Val di Fiemme 2026: orari scalata Cermis, tv, startlist, streaming
Signori, si chiude. Il Tour de Ski si approssima alla propria conclusione, e lo fa con la temibilissima scalata del Cermis, un concentrato di emozioni e sforzi in 10 km come non ce ne sono sul resto del circuito. Ma, del resto, è questa l’anima stessa del ventennale evento a tappe.
L’unica cosa che manca è l’incertezza circa la testa della classifica, dal momento che sia Johannes Hoesflot Klaebo che Jessie Diggins hanno ormai messo insieme tutto il necessario per la vittoria finale. Semmai, al maschile, c’è la possibilità non piccola di sperare in un Federico Pellegrino capace di raccogliere quel podio che, negli ultimi anni, ha effettivamente inseguito. Sarebbe un colpo da maestro, all’ultima stagione, e qualcosa di ottimo per aumentare la fiducia in vista di Olimpiadi che lo vedranno da protagonista totale.
Le due scalate del Cermis del Tour de Ski 2025-2026 si disputeranno dalle 11:30 (uomini) e dalle 15:30 (donne). Sarà possibile seguirle in diretta tv su RaiSport. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, Eurosport 1 (uomini), Eurosport 2 (donne), Discovery+ e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO TOUR DE SKI VAL DI FIEMME (CERMIS) OGGI
Domenica 4 gennaio
Ore 11:30 Scalata Cermis maschile – Diretta tv su RaiSport
Ore 15:30 Scalata Cermis femminile – Diretta tv su RaiSport
PROGRAMMA TOUR DE SKI VAL DI FIEMME: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSport
Diretta streaming: Eurosport 1 (uomini), Eurosport 2 (donne), Discovery+, DAZN, RaiPlay
Diretta Live testuale: OA Sport
SCALATA CERMIS: STARTLIST
UOMINI
1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
2 HEGGEN Lars U23 NOR
3 STENSHAGEN Mattis NOR
4 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR
5 PELLEGRINO Federico ITA
6 ANGER Edvin SWE
7 SCHUMACHER Gus USA
8 CHAPPAZ Jules FRA
9 IVERSEN Emil NOR
10 MOSER Benjamin YC AUT
11 BARP Elia ITA
12 CYR Antoine CAN
13 KOROSTELEV Savelii U23 AIN
14 SCHELY Theo FRA
15 GISSELMAN Truls SWE
16 LAPALUS Hugo FRA
17 HYVARINEN Perttu FIN
18 REE Andreas Fjorden NOR
19 MUSGRAVE Andrew GBR
20 KRUEGER Simen Hegstad NOR
21 BERGLUND Gustaf SWE
22 POROMAA William SWE
23 GRAHN Anton U23 SWE
24 OGDEN Ben USA
25 KOIVISTO Petteri FIN
26 MAKI Joni YC FIN
27 BRUGGER Janosch GER
28 DAVIES Joe GBR
29 NOTZ Florian GER
30 NOVAK Michal CZE
31 ROSJOE Eric SWE
32 BOURDIN Remi YC FRA
33 EKBERG Johan SWE
34 MOILANEN Niilo FIN
35 KETTERSON Zak USA
36 MYHLBACK Alvar U23 SWE
37 DAPRA’ Simone ITA
38 LAPIERRE Jules FRA
39 HIMMA Martin EST
40 STOELBEN Jan GER
41 MOCH Jakob Elias U23 GER
42 PARISSE Clement FRA
43 TUZ Jiri U23 CZE
44 LOVERA Victor FRA
45 KALEV Christopher EST
46 DROLET Remi CAN
47 ALDER Roman U23 SUI
48 MOCH Friedrich GER
49 GRAZ Davide YC ITA
50 CRV Vili SLO
51 SIMENC Miha SLO
52 CLUGNET James GBR
53 NAEFF Noe U23 SUI
54 HIROSE Ryo JPN
55 JOUVE Richard FRA
56 BRYJA Sebastian YC POL
57 ERIKSSON Jonas SWE
58 STERN Nejc U23 SLO
59 GLEDHILL Gabriel GBR
60 MOCELLINI Simone ITA
61 RITCHIE Graham CAN
62 HINDS Peter SVK
63 DAL FARRA Franco ARG
64 CHANAVAT Lucas FRA
65 DEYANOV Simeon BUL
66 JARECKI Piotr U23 POL
67 GABRIELLI Giacomo YC ITA
68 STAREGA Maciej POL
69 KONYA Adam HUN
DONNE
1 DIGGINS Jessie USA
2 DAHLQVIST Maja SWE
3 KARLSSON Frida SWE
4 JOENSUU Jasmi FIN
5 ILAR Moa SWE
6 MATINTALO Johanna FIN
7 STADLOBER Teresa AUT
8 DRIVENES Julie Bjervig NOR
9 WENG Heidi NOR
10 ANDERSSON Ebba SWE
11 FAEHNDRICH Nadine SUI
12 LUNDGREN Moa SWE
13 GANZ Caterina ITA
14 FINK Pia GER
15 WEBER Anja SUI
16 NEPRYAEVA Dariya AIN
17 KERN Julia USA
18 NISSINEN Vilma FIN
19 KAELIN Nadja SUI
20 HAGSTROEM Johanna YC SWE
21 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR
22 JANATOVA Katerina YC CZE
23 HOFFMANN Helen GER
24 MACKIE Alison U23 CAN
25 SAUERBREY Katherine GER
26 SANNESS Nora NOR
27 RYYTTY Vilma FIN
28 EIDUKA Patricija LAT
29 KAHARA Jasmin FIN
30 de MARTIN PINTER Iris U23 ITA
31 ROSENBERG Maerta SWE
32 CRUSELL Evelina U23 SWE
33 PERRY Leonie U23 FRA
34 RUCKA-MICHALEK Eliza POL
35 SKINDER Monika POL
36 INGEBRIGTSEN Eva U23 NOR
37 MANDELJC Anja SLO
38 KREHL Sofie GER
39 PIERREL Julie FRA
40 Di CENTA Martina ITA
41 DROLET Jasmine CAN
42 MONSORNO Nicole YC ITA
43 DUCORDEAU Juliette FRA
44 GAL Melissa FRA
45 KAASIKU Keidy EST
46 DIDIERLAURENT Clemence FRA
47 ERIKSSON Lisa U23 SWE
48 KARALIOVA Hanna AIN
49 TIRLOY Margot U23 FRA
50 MACHAKHINA Hanna U23 AIN
51 KOLODZIEJ Aleksandra U23 POL
52 KOBIELUSZ Magdalena POL
53 HONDA Chika JPN