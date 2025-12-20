Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Anversa 2025: orari, tv, streaming. Presenti Van der Poel e Van Aert

Dopo il grande spettacolo di Namur, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 è pronta a vivere due tappe in due giorni. Anversa e Koksijde saranno infatti le due località nella quali si disputeranno le due gare rispettivamente in programma sabato 20 e domenica 21 dicembre. Si parte oggi quindi con un quinto appuntamento stagionale che promette grande divertimento.

Torna infatti il grande duello tra i due massimi interpreti delle gare nel fango: Mathieu Van Der Poel e Wout Van Aert. L’olandese, dopo i problemi fisici, è tornato in gara a Namur vincendo nonostante una condizione non ideale. Per il belga, invece, si tratta di un vero e proprio esordio stagionale, a tre mesi dall’ultima gara su strada.

Si tratta del 200esimo confronto tra Van der Poel e Van Aert (contando anche le gare giovannili), motivo in più per regalare spettacolo al pubblico di Anversa. Vedremo se sarà subito una lotta a due per la vittoria oppure se qualcun altro riuscirà a sfruttare una forma migliore per imporsi.

PROGRAMMA CICLOCROSS ANVERSA 2025

Sabato 20 dicembre

Ore 13.40 Donne Elite

Ore 15.10 Uomini Elite

DOVE VEDERE CICLOCROSS ANVERSA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 15.30

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 dalle 13.30, Eurosport 2, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport