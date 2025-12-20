CiclismoCiclocross
Ciclocross: ad Anversa spettacolo per la prima sfida tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert
L’attesa è finita e il mondo del ciclocross trattiene il fiato: domani, sulla sabbia dello Scheldecross di Anversa, va in scena il primo atto del duello più atteso della stagione invernale. Mathieu van der Poel contro Wout van Aert, il campione del mondo in carica contro il rivale di sempre, per la prima volta uno contro l’altro in questo 2025/2026.
Van der Poel parte con i favori del pronostico, forte di una condizione che sembra già brillante visto il successo in apertura a Namur. Da capire invece la condizione del padrone di casa che proverà a sfruttare la spinta del pubblico per far saltare il banco. In ogni caso non mancherà lo spettacolo in una sfida vista e rivista anche in questo scenario.
Occhio però al terzo incomodo. A Namur ha dimostrato una forma smagliante Thibau Nys che vuole provare ad inserirsi nella lotta tra i due fuoriclasse: vuole essere il futuro di questa disciplina, ma anche il presente.
In casa Italia da segnalare l’assenza del giovane Mattia Agostinacchio, spazio a Gioele Bertolini, Federico Ceolin, Samuele Scappini, Alan Zanolini e Lorenzo De Longhi.