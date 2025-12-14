Ciclocross, Lucinda Brand domina la prova élite a Namur. Sul podio anche Van Alphen e Fouquenet

Si è da poco conclusa la gara élite femminile valida per la quarta tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026: in Belgio, a Namur, è stata la favorita Lucinda Brand a conquistare la vittoria, prendendo in largo nel primo giro ed aumentando sensibilmente il gap fino al traguardo. Terzo successo per l’olandese dopo le affermazioni a Tabor e Terralba.

Dietro, invece, è stata Aniek Van Alphen a staccarsi dal gruppetto inseguitore e cercare una disperata rimonta sulla connazionale. La leader della classifica generale si è dovuta però accontentare della seconda posizione a 43″. Completa il podio la francese Amandine Fouquenet ad 1’00” dalla vetta. Quarta, invece, Puck Pieterse (+1’21”).

Prima delle italiane Lucia Bramati, che termina la prova in 27ma posizione con un ritardo dalla vetta di 6’50”. Ultima, invece, Giorgia Secchi. Non è partita Sara Casasola, che ha nuovamente accusato problemi respiratori, come ad inizio stagione.