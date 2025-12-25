Ginnastica artistica, sospesi due allenatori statunitensi per condotta fisica ed emotiva scorretta

Secondo quanto riportato dal sito iberico Marca, due allenatori di ginnastica artistica statunitensi, Alvin Fong ed Armine Barutyan, sono stati sospesi per condotta fisica ed emotiva scorretta dopo essere stati accusati da ex atleti di abusi fisici e verbali.

Il Center for Safe Sport, un’organizzazione indipendente dedicata alla prevenzione ed alla risposta ad abusi e molestie nello sport statunitense, ha sanzionato Alvin Fong ed Armine Barutyan, che guidano l’accademia Great American Gymnastics Express (GAGE), una delle più importanti degli Stati Uniti.

Il provvedimento arriva dopo una lunga indagine su Fong, emersa ad inizio 2023: l’Orange County Register rivelò che il Center for Safe Sport stava esaminando le accuse di cattiva condotta fisica, emotiva e verbale relative ai suoi metodi di allenamento.

Ex ginnaste e genitori di ginnaste avevano segnalato che il lavoro includeva pratiche che sono state descritte come abusi verbali e fisici: al termine dell’indagine sono arrivate le sospensioni di 5 anni per Fong e di un anno per Barutyan, a decorrere dal 22 dicembre 2025.