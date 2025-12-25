Calcio, Maria Sole Ferrieri Caputi è la miglior direttrice di gara del 2025

L’italiana Maria Sole Ferrieri Caputi è stata eletta miglior direttrice di gara al mondo nell’ultimo anno solare dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistiche del Calcio, che le ha conferito l’IFFHS Women’s World Best Referee 2025.

La direttrice di gara classe 1990, nata a Livorno, ha vinto il prestigioso riconoscimento con 97 voti, precedendo di 4 lunghezze la francese Stephanie Frappart, la quale aveva conquistato il premio per 5 anni consecutivi, dal 2019 al 2023, seconda con 93 preferenze.

La croata Ivana Martincic si è classificata terza a quota 67, a -30 dall’azzurra. Edina Alves (Brasile), Katia Itzel Garcia (Messico) ed Antsino Twanyanyukwa (Namibia) sono entrate in top ten e sono risultate prime nei rispettivi continenti. L’Italia ha fatto festa anche per il settimo posto di Silvia Gasperotti con 13 voti.

LA CLASSIFICA

1 Maria Sole FERRIERI CAPUTI Italia 97

2 Stephanie FRAPPART Francia 93

3 Ivana MARTINCIC Croazia 67

4 Tess OLOFSSON Svezia 22

5 Edina ALVES Brasile 16

6 Katia ITZEL GARCIA Messico 15

7 Silvia GASPEROTTI Italia 13

8 Antsino TWANYANYUKWA Namibia 12

9 Desiree GRUNDBACHER Svizzera 11

9 Bouchra KARBOUBI Marocco 11