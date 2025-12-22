Calcio, una doppietta di David Neres regala la Supercoppa Italiana al Napoli: Bologna sconfitto a Riyad

All’Al-Awwal Park di Riyad è il Napoli a conquistare la Supercoppa Italiana di calcio. Nell’atto conclusivo sul rettangolo verde saudita, la compagine partenopea si è imposta contro il Bologna 2-0. Una partita in cui la squadra di Antonio Conte si è rivelata superiore e si è imposta con merito grazie a una doppietta del brasiliano David Neres al 39′ e al 57′.

PRIMO TEMPO – Il Napoli si dispone con il 3-4-3: Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; David Neres, Højlund, Elmas. Il Bologna di Vincenzo Italiano risponde con il 4-2-3-1: Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Fin dalle prime battute è chiaro come siano i campioni d’Italia a prendere il comando delle operazioni. All’8’ grande lavoro di Højlund, che protegge palla, avanza e serve sulla sinistra Spinazzola: il numero 37 cerca l’assist sul primo palo, ma la retroguardia rossoblù si salva.

Al 10’ arriva una grande opportunità per i partenopei: McTominay imbuca per Elmas, che salta Holm e si presenta davanti a Ravaglia, ma conclude malamente sull’esterno della rete. Gli azzurri continuano a spingere e al 31’ il portiere felsineo risponde presente: Elmas serve ancora McTominay, che dal lato corto dell’area tenta un tiro-cross, trovando però la pronta risposta dell’estremo difensore emiliano.

Al 37’ Ravaglia si conferma protagonista: Neres dialoga con Højlund e poi lancia Spinazzola in profondità. L’esterno azzurro, solo davanti al portiere, prova il pallonetto, ma Ravaglia si oppone con una mano e Ferguson completa il disimpegno. Il gol è nell’aria e arriva al 39’: Neres riceve da Politano, si accentra e lascia partire una conclusione potente dai 25 metri sul secondo palo che non lascia scampo al portiere bolognese. Un minuto dopo Orsolini prova a rispondere, ma Milinković-Savić blocca a terra. Si va al riposo sull’1-0 Napoli.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa la musica non cambia e il Napoli continua a gestire il possesso. Al 47’ Højlund rientra sul destro e calcia sul primo palo, costringendo Ravaglia alla respinta. Sul corner successivo colpo di testa perentorio di Rrahmani e ancora il portiere del Bologna a rifugiarsi in angolo. Gli uomini di Conte attaccano con continuità, ma senza trovare subito il raddoppio. Al 55’ l’occasione è per il Bologna: Orsolini rientra sul sinistro e crossa sul secondo palo, dove Ferguson colpisce di testa tutto solo, ma senza forza: Milinković-Savić blocca agevolmente.

Due minuti più tardi arriva il 2-0 dei vesuviani: Ravaglia gioca corto per Lucumì, che si fa anticipare da Neres. Il brasiliano recupera palla in area e supera il portiere con un tocco morbido. Sulle ali dell’entusiasmo il Napoli potrebbe dilagare, ma manca precisione. Al 65’ altra splendida combinazione tra Neres e Højlund: il danese, servito dal brasiliano, scappa via a Moro e tenta il passaggio di ritorno, che però risulta troppo lungo. All’88’ clamorosa l’occasione fallita da Politano: Gutiérrez mette un cross rasoterra tra difesa e portiere per il numero 21, che incredibilmente calcia alto a porta vuota. I quattro minuti di recupero non cambiano il risultato: il Napoli vince e può festeggiare.